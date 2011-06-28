-CEP TELEFONLARI DİŞE YERLEŞTİRİLECEK İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Mobil Pazarlama Uzmanı ve Yazarı Tomi Ahonen, 3-5 yıla kadar anında çeviri yapan cep telefonlarının olacağını, bu konuda çalışmalar yapıldığını kaydetti. Mobil Pazarlama Birliği'nin (MMA) Türkiye organizasyonunca düzenlenen, ''MMA İstanbul Mobil Pazarlama Sohbetleri 2011''de konuşan Ahonen, Türkiye'nin mobil pazarlama konusunda çok ileride olduğunu söyledi. Dünyada internetin çok hızlı gelişmesinde mobil internetin payının yüksek olduğunu, insanların cep telefonlarından daha fazla internet kullandığını ifade eden Ahonen, bütün dünyada 3 yıl içinde yüzde 100 cep telefonu penetrasyonu olacağını, Türkiye'de de yüzde 100 penetrasyon yaşanacağını anlattı. Ahonen, ''Dünyada internet kullanımı nasıl 2 milyar oldu? İnternetin bu kadar hızlı gelişmesinde mobil internet kullanımı etkili oldu. İnternet 2 milyarı bulurken PC bazlı internet kullanımı 1.3 milyar, mobil telefon kullanımı da 1,6 milyar kişi. Yaklaşık 1 milyar kişi hem mobil telefon hem bilgisayar kullanıyor. MMS dünyada 2,4 milyar, SMS de 4,2 milyar kişi tarafından kullanılıyor'' diye konuştu. Mobilin tek başına, özgün bir şekilde farklı olduğunu belirten Ahonen, ''Artık insanların akan sudan ya da diş fırçalarından çok daha fazla cep telefonu kullandığını görüyoruz'' dedi. -''720 KAT DAHA HIZLI''- Ahonen, SMS'in e-posta'dan iletişim kurma anlamında 720 kat daha hızlı olduğunu, aynı farkın e-ticaret ile mobil ticaret arasında da yaşandığını, mobil sektörünün avantajlarından istifade etmek gerektiğini kaydetti. Tomi Ahonen, ''Dünyada bir insan günde ortalama 150 kez cep telefonuna bakıyor. Yani her 6.5 dakikada bir insanlar cep telefonlarını ceplerinden çıkarıp bakıyorlar. Sigara tiryakisi olsanız bu günde 3 paket içmek gibidir. Günde 3 paket içen biri bile elini cebine 60 kez sokarken, cep telefonu kullanan kişi 150 kez elini cebine sokuyor ve cep telefonuna bakıyor. Her 10 kişiden biri cep telefonuna bakarken yolda bir şeylere çarpıyor'' dedi. -''PAZARLAMANIN GELECEĞİ MOBİL''- İnternet sitelerini mobil hale optimize eden firmaların daha çok satış yaptıklarına dikkati çeken Ahonen, kuyumculuk şirketi Tiffany's'in bu şekilde satışlarını iki katı artırdığını vurguladı. Ahonen, ''Pazarlamanın geleceği mobil. Mobil artık 7. yayın ortamıdır. Adidas'ın, Mısır'da mobil ortam üzerinde yürüttüğü kampanyaya tüketicilerin yüzde 55'i yanıt veriyor. İnternet ortamında reklam veriyor olsaydınız, bir tık alabiliyorsanız başarı kabul ederdiniz'' diye konuştu. Kenya'nın ekonomisinin yüzde 30'unun cep telefonu üzerinden işlediğine dikkati çeken Ahonen, başarının bariz olduğunu söyledi. -''GELECEKTE MOBİL TELEFONLAR DİŞİMİZDE OLABİLİR''- Türkiye mobil pazarındaki gelişmelere ilişkin soruları da yanıtlayan Ahonen, mobil pazarlamanın başarılı olmak için çok zor bir endüstri olduğunu, bunu anlayabilenlerin çok başarılı sonuçlar çıkardığını belirterek, ''Türkiye Avrupa'ya göre bu konuda çok ileri. Tüm Ortadoğu'nun da çok ilerisinde. Türk endüstrisi bu anlamda çok büyük başarı elde edebilir, çünkü temelleri çok iyi biliyorlar'' dedi Ahonen, ''Mobil pazarlama konusunda Türkiye'den ileride olan ülke Japonya. Türkiye, Finlandiya, Singapur, Güney Kore'nin içinde olduğu ikinci grupta yer alıyor'' dedi. Tomi Ahonen, gelecekteki mobil teknolojilere ilişkin olarak da şunları kaydetti: ''Gelecekte 3-5 sene sonra artık anında çeviri yapan mobil telefonlarımız olacak. Yaptığımız konuşma telefon tarafından çevrilecek. Bu laboratuvarda araştırılıyor. Gelecekte dil öğrenmeye gerek yok. Gelecekte mobil telefonlar yüzüğünüzde, dişinizde olabilir, belki vücudunuza bile yerleştirilebilir, derinin altında olabilir. 3D çekimler yapan cep telefonları var. Gelecekte 3D'yi gözlerinizdeki kontak lensler sayesinde göreceksiniz, artık ekran büyüklüğü hiçbir şey ifade etmiyor. Bu da 7 veya 10 sene alabilir.''