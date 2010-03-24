CEP HERKÜLÜ YOĞUN BAKIMDA

T24- Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, 16 Mart'ta getirildiği Memorial Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.



Süleymanoğlu, geçtiğimiz Mayıs ayında da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü. Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da, abisinin vücudunda kırgınlık hissi nedeniyle doktora gitmeden bir ilaç kullandığını belirterek, “Kendisi, 3 saatte bir alınması gereken bir ilacı, tesirini artırmak için 1 saat arayla almış. Bu nedenle vücut reaksiyon göstermiş. Buna çapraz reaksiyon adı veriliyormu” demişti.