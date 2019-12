'Cep Herkülü Naim' yoğun bakımda

Olimpiyat şampiyonu rekortmen eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.



Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gelen Süleymanoğlu'na ilk müdahale burada yapılırken, eski milli halterci gözlem altına alındı.



Süleymanoğlu'nun havale geçirdiği ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Çukurova, ''sabah saatlerinde hastaneye getirilen Süleymanoğlu'nun 'konvülziyon' yani havale geçirdiğinin tespit edildiğini'' söyledi.



Hemen tedaviye alınan Süleymanoğlu'nun havalesinin sona erdiğini ifade eden Çukurova, ''Havale beyin kanaması veya diyabet nedeniyle olabilir. Hastanın diyabeti varmış zaten. Bunun sebebi araştırılıyor'' dedi.



Süleymanoğlu'nun geceyi yoğum bakımda geçireceği öğrenildi.



Akkuş: Ciğerleri su toplamış



Halter Federsayonu Başkanı Hasan Akkuş ise Süleymanoğlu'nun ciğerlerinin su topladığını söyledi.



Naim Süleymanoğlu'nu, Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş, milli haltercinin kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve bazı yakınları odasında ziyaret etti.



Ziyaret sonrası hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Federasyon Başkanı Hasan Akkuş, milli haltercinin durumunun iyi olduğunu, şu an için rahatsızlığıyla ilgili tetkitlerin yapıldığını söyledi.



Başkan Akkuş, Naim Süleymanoğlu'nun kendisine, "İyiyiz, bunu da atlatırız" dediğini ifade ederek, "Kendisiyle görüştüm. Durumu iyiye gidiyor. Akciğerlerinde bir su toplanması olmuş. Ama bunun enfeksiyondan mı kaynaklandığı konusunda doktorların araştırmaları devam ediyor. Naim'in yanındayken kalbiyle ilgili tetkitler yapılıyordu. Ancak şu an için kalbiyle ilgili bir sıkıntısı yok. Doktorlar daha sonra karaciğerine bakacaklar" şeklinde konuştu.



Milli haltercinin kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ise, "Naim, sabah saatlerinde bir kaç kere bayılmış. Doktorlar rahatsızlığıyla ilgili şu an için kesin bir tanı koyamıyorlar. Tetkitler sürüyor" diye konuştu.



Bu arada Naim Süleymanoğlu'nun bu geceyi yoğun bakımda geçireceği öğrenildi