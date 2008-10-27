CEO'nun milyonları YTL'ye

Küresel krizin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı da vurmasıyla piyasa değeri dolar cinsinden yüzde 50, YTL cinsinden yüzde 32 eriyen Türk Telekom için şirketin CEO'su Paul Doany de elini cebine attı. Doany, tüm dolar birikimini YTL'ye çevirip Türk Telekom hissesi aldığını söyledi. Doany, "Bu Türk ekonomisine ve şirkete güvenimi gösteriyor. 1 milyon dolar, 1 milyon YTL, 1 milyon YTL'lik üç ayrı hisse aldım. Benim için büyük para, tüm birikimim bu" dedi.



Avrupa Telekomünikasyon Ağ Operatörleri Birliği'nin (ETNO) Venedik'te düzenlediği toplantıya katılan Doany, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doany, "Benim dışımda bütün yönetim de hisse aldı. Onlar Türk, benim bir yabancı olarak bu alımı yapmam hem Türk ekonomisine, hem de şirkete güvendiğimi gösteriyor. Bu ortam bize heyecan veriyor" diye konuştu. İMKB verilerine göre Doany, 7 Ekim'de yaptığı 3 işlem ve 21 Ekim'de yaptığı 1 işlem ile toplam 1 milyon 993 bin YTL'lik 600 bin lot Türk Telekom hissesi aldı. Halka arzından hemen sonra 15 Mayıs'ta da alım yapan Doany, böylece toplamda 870 bin lotluk hisse alarak Türk Telekom'a 3 milyon 243 bin YTL yatırmış oldu.



3 yıl sonra çok daha fazla kazandıracak



Geçen haftalarda Dubai ve New York'u kapsayan iki roadshow'a gittiklerini de anlatan Doany, "Orada bir yatırımcı bana ABD'li milyarder Warren Buffett'ın General Electric'in (GE) hisselerini alırken ona sağlanan avantajlardan bahsetti. Benim de ona cevabım 'paranızı YTL'ye çevirin, Türk Telekom hissesi alın, üç yıl sonra çok daha fazla kazanırsınız' oldu.' Kriz beklentilerin ötesinde de bir fırsat getirecek. Buffett, hisse alımlarını hep piyasalar kötü durumdayken yapar" diye konuştu.



Kriz dönemine, rakiplerine göre daha düşük borçluluk oranıyla girerek avantajlı bir konumda bulunduklarını ifade eden Doany, yatırımlara ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Avrupa'daki büyük telekom şirketlerinin borç oranları yüzde 3-4 iken, Türk Telekom'un, bunun onda biri oranında borcu olduğunun altını çizen Doany, şöyle devam etti: "Finansmanda sıkıntı yaşamayız, biz kendi finans kaynaklarımızdan yararlanacağız. Yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. 3G yatırımları için Avea'ya para bulabiliriz."



Doany, krizin kendilerine satın almalar için fırsat yaratacağına dikkat çekerek, "Kırgız Telekom, Azer Telekom, Makedonya Kozmofon, Bosna Hersek, Kosova ve Bulgaristan'daki telekom şirketlerinin ihaleleriyle ilgileniyoruz. Kırgız Telekom'a teklif verdik. Diğerlerinin ihale çıkış sürecini takip ediyoruz" dedi. Bu şirketlerin değerlerinin son dönemde yüzde 50-60 düştüğüne dikkat çeken Doany, kriz nedeniyle ihaleleri almada başarı şanslarının arttığını söyledi. "Bize rakip olan şirket sayısında azalma oldu" diyen Doany, "Mali durumu güçlü şirket sayısı azaldı. Bu firmaların hepsini alacak kapasitemiz var ama çoğunu alabilecek durumdayız" diye konuştu.

Kriz nedeniyle hedeflerinde revizyona gitmediklerini ve açıkladıkları bütün hedeflere ulaşacaklarını belirten Doany, "Geçen yıl konsolide ciromuz 9.2 milyar YTL'ydi. Bu yılki hedef de yüksek tek haneli büyüme" açıklamasını yaptı.



Kriz telefon konuşmalarını etkilemedi



Krizin telefon konuşmalarını azaltmadığını belirten Doany, "Akşamları uzun konuşturan tarifelerin de bunda etkisi var. İki ayda 100 bin kişi bu tarifelerden yararlandı. Konuşmalar düşmediği gibi aynı parayı ödeyerek daha fazla konuşturduk, konuşmalar yüzde 36 arttı. Bunu devam ettirmek için yeni paket başvuruları yaptık" diye konuştu.

Doany, Türkiye'de üst segmentteki telefonlarla ilgili de bu telefonların toplam içindeki payının çok düşük olduğunu da belirterek, "Bunlar en fazla 300 bin adet satar. Biz ise alt segmente yönelik 13-14 milyon müşteriye ulaşacak telefon ve cihazlar üzerinde çalışıyoruz" dedi.



Kırsala daha ucuz internet



Bölgesel bazda düşük gelirli kesim için bugünkü fiyat olan 29 YTL'den de ucuz internet erişimi sağlamak üzere çalıştıkları söyleyen Doany şunları söyledi: "Lüks yerlere, rezidanslara, Ataköy'e, Ataşehir'e fiber optik döşemekle ülkeyi bir yere taşıyamazsınız. Her yere bu hizmeti vermek için yola çıktık. Kırsal kesimde yaşayan 3 milyonun üzerindeki insan, bu hizmetten yararlanacak. Hakkari ve İstanbul aynı hizmeti alınacak. Bu projesinin yüzde 86'sı tamamlanmış durumda yılsonunda tamamı bitecek."



Telekom yöneticileri toplanıyor



Türk Telekom, sektörün geleceğine yön veren Avrupa Telekomünikasyon Ağ Operatörleri Birliği (ETNO) 2009'daki Yönetici Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Paul Doany, bu kararın geçen yıl alındığını ve Venedik'teki toplantıda onaylandığını belirterek, "Bu toplantının Türkiye'de düzenlenecek olması bizi heyecanlandırıyor. ETNO'nun üyeleri arasında, British Telecom, Deutsche Telekom, Telecom Italia, Finnet, France Telekom gibi firmalar var" diye konuştu. (Referans)

