CEO'lar sınıfları doldurdu

İş dünyasında yeni trend kişisel gelişim programları oldu. MBA'den yabancı dil eğitimine, stresi yönetmekten topluluk önünde konuşma becerisine kadar her türlü kurs ve eğitim programını gündemlerine alan CEO ve patronlar, kişisel gelişimde birbirleriyle yarışıyor.



Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, ABD'de master'a, İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın ise Sabancı Üniversitesi'nde MBA'ye hazırlanıyor. TAV CEO'su Sani Şener ABD'de Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) kompleks sistemlerin yönetimi konusunda 15 günlük bir eğitim programına kaydoldu. Alara Tarım CEO'su Yavuz Taner ise şu anda Singapur'da yönetim stratejileri programına devam ediyor. Anadolu Holding İcra Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın listesinde pazarlama ve inovasyon kongreleriyle küresel ısınma seminerleri bulunurken Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun tercihi ise özel hocadan İngilizce dersleri...

Mesleki ve kişisel gelişim için önemli bir zaman ve bütçe ayıran patronlar, her türlü eğitim programını gündemlerine aldı. Eskiden sadece master ve MBA programlarına ilgi gösteren patronlar, artık vücut dili ve motivasyon kurslarından stresle mücadele ve iş-yaşam dengesine kadar geniş bir listeye sahip. Öyle ki küresel ısınma ve dünyanın su sorunu bile artık CEO'ların eğitim gündemlerinde. Eğitim programlarına katılım bedeli ise günlük seminerlerde birkaç bin eurodan başlayıp, daha kompakt yurtdışı programlarında ise 40-50 bin dolara kadar çıkıyor.

Vakit sıkıntısı nedeniyle özellikle 15 günlük veya 1 aylık hızlandırılmış eğitim programları yoğun ilgi görüyor. Dünya trendleri, teknolojik gelişmeler ve finans piyasaları gibi farklı konuları bir arada bulunduran kompakt yurtdışı programları ise CEO'ların gözdesi. Bu programların bir diğer tercih nedeni ise dünyanın çeşitli yerlerinden gelen CEO'lar için bir buluşma noktası olmaları. Bu programlarda önemli yabancı CEO'larla da tanışma fırsatı yakalayan patronlar, bu sayede uluslararası bir network de kurmuş oluyorlar. Bu programları tercih edenler arasında ise Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile AMPD Başkan Yardımcısı Servet Topaloğlu bulunuyor. Orakçıoğlu Oxford'da "gelişen piyasalar" programını tamamlarken Topaloğlu ise Avrupa'nın Harvard'ı olarak bilinen Paris'teki INSEAD'da gıda perakendeciliği alanında dünya trendleri eğitimine katıldı. Sadece 2 hafta süren INSEAD eğitimlerinin katılım ücreti ise 40 bin dolardan başlıyor.





Emine Sabancı Kamışlı

Yurtdışına master'a gideceğim

Esas Holding'in kuruluş çalışmaları nedeniyle son birkaç yıldır bu tür eğitim programlarından uzak kaldım. Ancak 2009'u kişisel gelişimime ayıracağım. ABD'de de bir master programına katılmayı düşünüyorum. Stres yönetimi, motivasyon gibi kurslara fazla inanmıyorum. Akademik içerikli kurslar daha çok ilgimi çekiyor.



Yalçın Ayaydın

Tüm yönetim kurulu Sabancı'da MBA'ya hazırlanıyoruz

İtalyanlarla yaptığımız ortaklık anlaşmasının ardından İpekyol'un tüm yönetim kurulu üyeleri olarak 2009 yılında MBA programına katılma kararı aldık. Koç ya da Sabancı Üniversitesi'nin programlarından birine katılacağız. Türkiye'de o kadar iyi MBA programları var ki yurtdışına gitmeye gerek görmedik. Artık Türkiye'deki programlara katılmak için yurtdışından bile geliyorlar.



Ahmet Nazif Zorlu

Özel hocadan İngilizce dersi alıyorum

Şu anda kişisel gelişimimle ilgili yabancı dile öncelik verdim. Özel olarak İngilizce dersi alıyorum. Bunun dışında ancak günlük programlara katılmak için zaman ayırabiliyorum. Bunlarda da tercihim dünyadaki trendleri ele alan programlar oluyor. Konferans ve seminerlerde daha çok konuşmacı olarak yer alıyorum.



Tuncay Özilhan

Tercihim uluslararası şirketlerin 2 günlük eğitim programları

Uluslararası kurumların 2-3 günlük eğitim programlarına katılıyorum. Örneğin dünyanın önemli kutu üreticilerinden Reksan'ın 2 günlük toplantısına katılıp dünyadaki son trendlerle ilgili eğitim aldım. Yine McDonald's'ın Orlando'daki bir eğitim programıyla Rusya'daki yatırımlarımız dolayısıyla bu ülkede düzenlenen "Rusya'da iş yapmak" programına katıldım. Teknik, pazarlama ve inovasyon seminerleriyle küresel ısınma ve su sorunu gibi konferanslara da ilgi duyuyorum. 3 yıldır Davos toplantılarına da katılıyorum.



Süleyman Orakçıoğlu

Oxford'da 'gelişen piyasalar' programını tamamladım

Oxford'da gelişen piyasalar ve dünyadaki iş fırsatlarıyla ilgili bir programa katıldım. Yurtdışı eğitim programlarını tercih ediyorum çünkü yabancı işadamlarıyla iletişim kurmanıza, farklı ülkelerdeki sektörel gelişimleri incelemenize fırsat veriyor. Önümüzdeki günlerde yine yurtdışında bir "teknolojik trendler ve iş hayatına uygulamaları" programına katılacağım. Dünyadaki trendler, iş fırsatları, dünya ticaret dengeleri gibi kompakt konuların bir arada ele alındığı kısa dönemli eğitim programlarıyla ilgileniyorum.



Servet Topaloğlu

Fransa'nın en prestijli okulunda 2 haftalık programa katıldım

En son haziran ayında Münih'te yapılan CIES platformuna katıldım. Gıda perakendesi sektörünün en büyük şirketlerinin CEO ve sahiplerinin deneyim ve stratejilerni aktardığı 3 günlük bir program. Gelecek yıl ABD'deki CIES'e de katılacağım. Katıldığım en verimli programlardan biri de Fransa'nın en prestijli okulu INSEAD'da aldığım 2 haftalık eğitimdi. Kişiye ve onun talebine özel program oluşturulduğu için hemen ertesi gün uygulayabileceğim deneyimler edindim. Özellikle vaka çalışmaları içeren eğitimleri tercih ediyorum.



Hazım Ellialtı

Four Acres programından çok faydalandım

Profesyonel iş hayatım boyunca yurtdışında onlarca eğitim programına katıldım. Özellikle Unilever'in İngiltere'deki orta ve üst düzey yöneticilerine eğitim vermek amacıyla kuduğu Four Acres programlarındna çok yararlandım. Fonksiyonel pazarlama, finans ve tedarik zinciri yönetimi gibi konularda eğtim programlarına katıldım. Son dönemde ise ağırlıklı olarak genel yönetim eğitimlerine yöneldim.



Aynur Bektaş

Stresle mücadele için haftada 3 gün kurs

Hem mesleki hem de sosyal sorumluluk içeren eğitim programlarına katılıyorum. En çok ilgi duyduğum tasarım kursları. Kumaş gelişimi kurslarına da devam ediyorum. Bunun yanı sıra insan hakları ile kadınların sosyal statüsünü geliştirecek ulusal ve uluslararası seminerlere de katılıyorum. İş yaşamındaki insanlar için stresle mücadele, motivasyonu artırma ve kriz yönetimi gibi kurslar da çok önemli. Stresle mücadeleye yönelik de haftada 3 gün kas geliştirici bir spor-meditasyon eğitimine devam ediyorum.



Yavuz Taner

Singapur'da yönetim stratejileri programına devam ediyorum

Özellikle yönetim stratejileriyle ilgili programlara katılıyorum. ABD'de Şikago Üniversitesi'nin bir yöneticilik programına katıldım. Şu anda da yine Singapur'da yine yönetim teknikleri üzerine benzer bir eğitim programına devam ediyorum.



