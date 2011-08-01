CEO'lar kısa vadede olumlu değişim beklemiyor

T24- CEO'ların 3 ay sonrası döneme ilişkin olarak, küresel ekonomik koşullara yönelik beklentilerinin mevcut duruma göre olumsuzluk ifade ettiği gözlenirken, uzun döneme ilişkin beklentiler, görece daha olumlu bir görünüme işaret etti. CEO'larımızın 3 ay sonrasına ilişkin istihdam yaratma eğilimleri sabit görünürken, 12 ay sonrasında ise olumlu bir tablo ortaya çıktı.



TÜSİAD CEO Anketi Sonuçları Açıklandı. TÜSİAD anketle ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Küresel kriz sonrasında dünya ekonomisindeki gelişmeleri daha yakından takip etmek, Türkiye'nin küresel ekonomik düzlemdeki yeni eğilimlere uyumunu değerlendirmek ve kurumun makroekonomik analiz yeteneğini geliştirmek amacıyla, 2010 yılında, "TÜSİAD CEO Forumu" oluşturulmuştur. Forum, sektörel temsil gücü yüksek TÜSİAD üyesi yaklaşık 100 CEO'dan oluşmaktadır. Forum'un çalışmalarının bir uzantısı olan ve Forum üyelerinden alınan bilgilerle oluşturulan TÜSİAD CEO Anketi, her üç ayda bir milli gelir rakamlarının açıklanmasının ardından derlenerek, kamuoyuyla paylaşılmaktadır."



2011 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarının ardından düzenlenen TÜSİAD CEO Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 63'i gibi önemli bir çoğunluğu küresel ekonomik görünümün 3 ay sonra değişmeyeceğini ifade etti. Dikkati çeken nokta ise, CEO'ların hiçbirinin üç ay içerisinde küresel ekonomide olumlu gelişme beklemezken, yüzde 37'sinin dünya ekonomisinin önümüzdeki 3 ayda daha kötüye gideceğini belirtmesi oldu. Katılımcıların sadece yüzde 32'si, 12 ay sonra dünya ekonomisinin "daha olumlu" bir performans sergileyeceğini belirtti. Küresel ekonomik koşulların, 12 ay sonra mevcut durumunu koruyacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 47 oldu.







İstihdamda değişim yok







Katılımcıların yüzde 74'ü gibi büyük bir çoğunluğu 3 ay sonraki döneme ilişkin, kurumlarındaki istihdam düzeyinde değişiklik beklemediklerini ifade ederken; yüzde 53'ü 12 ay sonra kurumlarında istihdam artışına ilişkin beklentilerinin olumlu yönde olduğunu belirtti. 12 ay sonra istihdam yaratma eğilimlerinde değişiklik beklemediklerini ifade eden katılımcıların oranı ise yüzde 42 oldu.



Katılımcıların yüzde 63'ü kurumlarının 3 ay sonraki yeni yatırım yapma eğilimlerinde bir değişiklik olmayacağını belirtirken, yüzde 47'si 12 ay sonra yatırım yapma eğilimlerinde "daha olumlu" bir görünüm olacağını ifade etti. 12 ay sonra yeni yatırım yapma eğilimlerinin sabit kalacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 37 olarak tespit edildi.







TÜSİAD CEO Anketi'nin Haziran 2011 sonuçlarına göre, "hukuki altyapıdaki belirsizlikler" ve "kayıtdışı ekonomi", toplam içinde yüzde 20'yi aşan ağırlıklarıyla, Türkiye'de yatırım ortamı önündeki en önemli ilk iki sorun olarak tespit edildi. Bunları yüzde 18 ile "mevcut vergi politikası" takip etti.



Katılımcıların 2011 yılsonunda Türkiye ekonomisinin yüzde 6, 2012 yılsonunda ise yüzde 5.2 büyüyeceğini öngördüğü belirlendi. Anket sonuçlarına göre, 2011 ve 2012 yılsonu enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 7.4 ve yüzde 6.8 olarak tespit edildi. CEO'ların, dolar kurunda önemli bir hareketlilik beklemediği belirlenirken, 2011 ve 2012 yılsonu Dolar/TL kuru için sırasıyla 1.62 ve 1.69 TL seviyelerini öngörüldü. Hazine bonosu gösterge bileşik faizi beklentisi ise, hem 2011 hem de 2012 yılsonu için yüzde 8.7 olarak tespit edildi