CEO’lar Davos’ta sıkıştı

Dünya ekonomi ve siyasetinin seçkinlerinin katıldığı Davos'ta işsizlik tartışması çıktı. Dev şirketlerin CEO'larını suçlayan bazı katılımcılar, "50 milyon kişi işini kaybedebilir ve bu insanları siz işten çıkaracaksınız. Ama size hiçbir şey olmayacak" dedi.



Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yayınladığı yıllık küresel istihdam raporuna göre, 2009'da işsiz sayısı 18 ila 30 milyon kişi artacak.



Hatta durum kötüleşmeye devam ederse bu sayı 50 milyona tırmanacak.



İşte bu vahim tablo dünya ekonomisinin kalbinin attığı Davos toplantılarında da tartışma yarattı.



ILO adına toplantılara katılan konuşmacılar bu durumdan Davos'un seçkin konuklarını sorumlu tuttu. Çünkü sadece son birkaç gün içinde tam 85 bin kişinin işine son veren kararların altında bu seçkin isimlerin imzası vardı.



"ILO kriz yüzünden tam 50 milyon kişinin daha işsiz kalabileceğini açıkladı" diyen bir katılımcı, bu yaşananların hükümet politikalarının hep zengini desteklemesi yüzünden olduğunu belirtti.



Bir başka katılımcı ise, "Davos'a katılanların çoğu dünyanın en büyük şirketlerini temsil ediyor. Sistemin yanlış işlemesinde ve işsizliğin bu noktaya gelmesinde buradaki kişilerin büyük sorumluluğu var. Ancak ne yazık ki krizin bedelini siz ödemiyorsunuz" diye konuştu.

