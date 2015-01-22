'CEO'lar 2015'te küresel ekonomi için karamsar'

Hürriyet yazarı Gila Benmayor, “Davos toplantılarının 45'incisi dün başladı. Türkiye'nin Başbakan Davutoğlu ve 4 bakanla yer aldığı zirvenin ilk gününe PwC'nin araştırması damgasını vurdu. Araştırmanın sonuçlarına göre CEO'lar 2015'te ekonomiye ilişkin oldukça karamsar. Zirveye katılan ekonomistler ise tam tersi iyimser mesajlar verdi” dedi.

Benmayor, yazısında “CEO'lar küresel ekonomiyle ilgili bir yıl öncesine oranla daha karamsar. Geçen yıl yüzde 44 olan iyimserlik oranı yüzde 37'e gerilemiş. Ancak kendi şirketlerinin büyüceğine inanan CEO'ların oranı (yüzde 39) geçen yıla göre (yüzde 36) daha yüksek. Geleceğe en güvenle bakanlar Hintli yöneticiler. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkeleri arasında Hindistan bu konuda tek örnek” görüşünü dile getirdi.

Gila Benmayor’un Hürriyet gazetesinin bugünkü (22 Ocak 2015) nüshasında yayımlanan, “Kim haklı çıkacak” başlıklı yazısı şöyle:

'Kim haklı çıkacak'

Davos toplantılarının 45'incisi dün başladı. Türkiye'nin Başbakan Davutoğlu ve 4 bakanla yer aldığı zirvenin ilk gününe PwC'nin araştırması damgasını vurdu. Araştırmanın sonuçlarına göre CEO'lar 2015'te ekonomiye ilişkin oldukça karamsar. Zirveye katılan ekonomistler ise tam tersi iyimser mesajlar verdi.

İnsan günümüzün en muhteşem seslerinden Andrea Bocelli'nin konserini bırakıp CEO'ların 2015 yılı beklentilerinin peşine düşer mi?

Aynen öyle yaptım.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos açılışını yapan Bocelli yerine PwC'nin küresel CEO Araştırması'nın sonuçlarını dinlemeye gittim.

Türkiye dahil (Yapı Kredi- Faik Açıkalın) 1300 CEO ile yapılan araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri şu:

CEO'lar küresel ekonomiyle ilgili bir yıl öncesine oranla daha karamsar.

Geçen yıl yüzde 44 olan iyimserlik oranı yüzde 37'e gerilemiş.

Ancak kendi şirketlerinin büyüceğine inanan CEO'ların oranı (yüzde 39) geçen yıla göre (yüzde 36) daha yüksek.

Geleceğe en güvenle bakanlar Hintli yöneticiler.

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkeleri arasında Hindistan bu konuda tek örnek.

En karamsar Ruslar

En karamsar olanlar ise geçen yıl iyimserlikte tavan yapmış Rus CEO'lar.

2014 yılında yüzde 53'lük bir oranla dünyada kendilerine en fazla güvenen Rus CEO'lar şimdi yüzde 16 oranla "karamsarlık şampiyonu"

Putin'in politikaları fena çarpmış onları.

PwC'nin araştırmasının çarpıcı sonuçlarından biri de şu:

"Beş yılda ilk kez ABD'nin büyümeyle ilgili beklentileri Çin'in beklentilerini geçmiş".

Son olarak CEO'lar için kaygı kaynağı olan bir durum daha var:

Dijital teknolojinin

yayılma hızı.

Bunun ilgili kaygılar geçen yıla oranla neredeyse yüzde 10 artmış.

CEO'lar geçen yıla göre daha karamsar dedik.

Peki ya ekonomistler

Dün oturumlara katılmadan önce hızla göz attığım Financial Times tam bu konuya değinerek "Nobel ödüllü ekonomistler küresel büyümeye iyimser bakıyor" başlığını atmış.

Gazeteye konuşan Nobel ödüllü ekonomistler, New York Üniversitesi profesörlerinden Michael Spenser ve LSE'den Chris Pissarides petrol fiyatındaki düşüşün talebin artmasına dolayısıyla küresel ekonomiye yarayacağı görüşünü ortaya koymuş.

2015 yılının Nobelli ekonomistleri mi? Yoksa CEO'ları mı haklı çıkaracağını göreceğiz

Yoksulların mimarı Shigeru Ban'a ödül

Davos'un klasiklerinden "Kristal Ödül" sahiplerinden birinin (diğeri Bocelli) 2014 yılında Pritzker ödülünü de kazanmış olan Japon Shigeru Ban'un olması tesadüf değil. Zira Shigaru Ban doğal felaketlerde evlerini yitiren yoksulların mimari olarak tanınıyor. Kağıdı ve kartonu yenilikçi bir biçimde kullanarak mimariye yeni bir soluk getirmiş olan Shigaru Ban "Mimarlar genellikle zenginlerin parasını ve gücünü ortaya koyan anıtsal yapılar yapar. Ben mimarların becerilerini doğal afetlerde evlerini kaybedenler için kullanları gerektiğin düşünürüm" diyor. Ban, 2000 yılında depremde zarar görenler için de Türkiye'ye gelip ev yapmıştı.

Türkiye daha kapsayıcı olacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu dün Davos'ta "Türkiye'nin G20" vizyonunu anlattı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın da dinleyiciler arasında olduğu oturumda Davutoğlu, Türkiye'nin G20 Başkanlığı sırasında daha kapsayıcı bir rol üstleneceği söyledi.

Davutoğlu'na göre, G20 önceki yıllara göre daha esnek bir yapıya kavuştu.

Ayrıca gayri resmi diyalog ve iyi bir koordinasyonla daha etkili ve verimli olmayı başardı.

Küresel ekonominin iyileşme belirtileri gösterdiği ama buna karşın siyasi ve sosyal riskleri getiren eşitsizliğin iyice ortaya çıktığı bir dönemde Türkiye G20 Başkanlığı süresince ne yapmak istiyor?

Kapsayıcı rolü nasıl olacak?

Davutoğlu, G20'ye dahil olmayan ülkelere ve en az gelişmiş ülkelere ulaşacaklarını söylüyor.

En az gelişmiş ülkeleri etkileyen gıda fiyatları ve gıda güvenliği tarımla birlikte masaya yatırılacak.

İş gücünde kadın-erkek eşitsizliğini yüzde 25 oranında azaltmayı hedeflediklerini belirten Davutoğlu, projektörü 75 milyon genç işsize de çevirmeyi planladıklarını söyledi.

Aynı şekilde KOBİ'ler de bu daha kapsayıcı stratejinin odağında.

G20 Başkanlığı'nda Türkiye'nin karşılıklı güveni ön plana çıkartacaklarını belirten Davutoğlu, Avustralya'nın başkanlık döneminde başlayan alt yapı yatırımlarına da ağırlık verileceğini söyledi. Türkiye'nin G20'ye getireceği önemli bir yenilik ise ilk kez düzenlenecek olan "enerji bakanları" toplantısı olacak.

Davos eşitsizlik volkanının üzerinde

Eşitsizlik bombası Davos'ta patladı.

Oxfam'ın birkaç gün önce açıkladığı raporu hatırlıyorsunuz değil mi?

Dünya nüfusunun yüzde 1'nin mal varlığının küresel servetin yüzde 48'ine ulaştığını ve 2016 da yüzde 50'sine ulaşacağını ortaya koymuştu.

Başka bir deyişle 85 kişinin mal varlığı dünyadaki 3.4 milyar insanın mal varlığına eşit.

Bu arada, Oxfam'ın uluslararası direktörü Winnie Byanyima, Dünya Ekonomik Forumu'nun eş başkanlarından biri.

Oxfam'ın raporunun sarsıntıları Davos'ta hissedilecek zira gelir eşitsizliği ve yoksulluk Davos'un gündemindeki en sıcak konular.

Hemen hemen her gün, Jacques Attali gibi yoksulluğa kafa patlatan isimlerin katılımlarıyla oturumlar var.

Davos'un müdavimlerinden UNİ Küresel Sendika Başkanı Philip Jennings burada önemli bir çıkış yaparak dedi ki:

" Davos'a gelen iş insanları, politikacılar işsizliğin, eşitsizliğin körüklediği bir volkan üzerinde oturuyorlar. Volkan her an patlamaya hazır. Kolektif sorumluluk söz konusu. Modern demokrasinin mihenk taşlarından Manga Carta'nın 800. yıldönümünde, eşitsizliğe, işsizliğe, dışlanmışlara çare olacak yeni bir Manga Carta'ya ihtiyacımız var".

Türk CEO'ların beklentileri ne?

DAVOS'ta kendi çapımda mini bir anket yaptım. DEF'in yapıldığı Kongre Merkezi'nde rastladığım Türk iş insanlarına 2015 yılından beklentilerini sordum.

Çoğunluk iyimser havadaydı, Eczacıbaşı CEO'su Erdal Karamercan hariç. Kısaca söylediklerini aktarıyorum.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar: "Hem küresel ekonomi, hem Türkiye'yle ilgili iyimserim. 2014 bir yıl öncesine göre daha iyi olacak."

Vodafone Grubu İcra Kurulu üyesi Serpil Timuray: "Gelişmekte olan ülkelerde büyümede yavaşlama, gelişmiş ülkelerde düzelme bekliyorum. 2015 yılı genelde daha iyi olabilir."

Yaşar Grubu Yönetim Kurulu üyesi Feyhan Yaşar: "Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle iyimserim. Zira bu ham madde fiyatlarını, lojistiği de etkileyecek."

Borusan CEO'su Agah Uğur: "Küresel anlamda iyimserim. ABD'nin daha iyi, Avrupa'nın aynı, Çin'in ise gerileyeceğini tahmin ediyorum. Türkiye 2014 yılına göre bir lokma daha iyi olacak. Petrolün düşüşünden yararlanacağız."

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk: "2015 yılı için çok iyimserim. Hem küresel anlamda bankacılık daha iyi, hem ABD'nin ekonomisi daha iyi. Paranın daha fazla yatırıma ve özellikle alt yapı yatırımlarına akacağı bir döneme giriyoruz. "

Eczacıbaşı CEO'su Erdal Karamercan: "2015 yılını tahmin etmek zor. Siyasi ortam çok gergin, belirsizlikler çok fazla. Rusya'da olup bitenleri bakın. Çevremiz yangın yeri. Türkiye için 2014 yılı gibi bir yıl olacağını sanıyorum."

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil: "Ben genel anlamda iyimserim. Avrupa'nın yapısal reformlarını yapması şart, ABD'deki iyileşme çok iyi, Çin'in büyümesinde gerileme olsa dahi yine olumlu. Türkiye için de iyimserim. Petrol fiyatlarının düşüşü bize yarayacak."