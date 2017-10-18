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Ekonomi

CEO Club, CEO'ları sahnede buluşturdu

İstanbul, 18 Ekim (DHA) – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen CEO Club buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen ‘CEO Band / CEO’lar Sahnede’ etkinliği, Türk iş dünyasının liderlerini bu kez sahnede bir araya getirdi

18 Ekim 2017 19:27

İstanbul, 18 Ekim (DHA) – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen CEO Club buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen ‘CEO Band / CEO’lar Sahnede’ etkinliği, Türk iş dünyasının liderlerini bu kez sahnede bir araya getirdi.
Capital ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş, Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin ve Digicom Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Yiğit’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte CEO\'lar müzikal becerilerini ortaya koydular.
Ortaköy\'de konumlanan yooistanbul projesi ev sahipliğind, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda ve Anadolu Efes’in katkılarıyla düzenlenen özel gecede, iş dünyasının liderlerinden Erdal Karamercan, Evrim Aras, Gülsüm Azeri, Nusret Apaydın ve Yalım Eriştiren sahne alarak müzik yetenekleri ile katılımcılara keyifli bir akşam yaşattılar.
Etkinlik, Eczacıbaşı Topluluğu çalışanlarının oluşturduğu ve Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan yönetimindeki \"Ecza Dolabı\" grubunun konseri ile başladı. Gecenin devamında ise TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve iş kadını Evrim Aras, Vitol Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri, Intel Türkiye CEO’su Yalım Eriştiren orkestra eşliğinde sahneye çıktılar. CEO’ların performansları büyük beğeni topladı. Etkinlik, Panasonic Eco Solution Türkiye CEO’su Nusret Apaydın ve grubu “Grup Priz” konseri ile son buldu.
Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin, “Vodafone Türkiye olarak müzik hem müşterilerimize sunduğumuz bir hizmet olarak hem de kent hayatındaki kültürel yeri açısından her zaman yatırım yaptığımız bir alan. Bu nedenle bu özel etkinlikte Türkiye’nin önde gelen CEO’larının müzik tutkusu ve heyecanını paylaşmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

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