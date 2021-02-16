Centreon saldırıya uğradı; Fransa, Rusya bağlantılı bilgisayar korsanlarından şüpheleniyor

T24 Dış Haberler

Fransa ulusal siber güvenlik ajansı, pazartesi günü birkaç kuruma bilgisayar korsanlarının saldırı düzenlediğini tespit ettiklerini duyurdu. Ajans, bu saldırıların Rusya istihbaratına bağlı bir grup tarafından yapılanlara benzerlik gösterdiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada bilgisayar korsanlarının Centreon tarafından satılan gözlemleme sistemlerindeki bir açıktan faydalandığı söyledi. Centreon, EDF ve Total gibi büyük şirketlere hizmet veriyor.

Adalet Bakanlığı ve Bordeaux Belediyesi de Centreon müşteriler olsa da saldırıdan etkilenmedikleri belirtildi.

Fransa ulusal siber güvenlik ajansı ANSSI, saldırıdan çoğunlukla bilgi işlem sağlayıcılarının etkilendiğini ifade etti.

ANSSI, saldırının Rusya istihbaratıyla bağlantıları olduğu belirtilen Sandworm'un saldırılarıyla benzerlik gösterdiğini söyledi.