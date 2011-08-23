-Centilmen jokeye ödül ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, koşu sırasında rakibinin atının kantarmasının (atın kontrolünü sağlayan kayış, dizginin bir kolu) koptuğunu görüp, kopan parçayı ona uzatarak örnek bir davranış sergileyen jokey Erhan Yavuz'a centilmenlik ödülü verdi. Bakan Eker, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kampüsünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 12 Ağustos 2011'de İstanbul Veliefendi hipodromundaki Plevne koşusunda Halis Karataş'ın bindiği ''Gelibolu'' isimli atın kantarmasının koptuğunu ve atın kontrol dışına çıktığını söyledi. Hem Karataş'ın hem de diğer jokeyler ve atlar için tehlikeli bir durumla karşılaşıldığını, ayrıca yarış kaybettirecek bir ortamla karşılaşıldığını kaydeden Eker, ''Eskişehir'' isimli ata binen jokey Erhan Yavuz'un bu durumu görüp, arkadaşının atına yaklaşarak kantarmayı tutup Karataş'a verdiğini anlattı. Karataş'ın yarıştığı atın birinci, Yavuz'un yarıştığı atın ise dördüncü olduğunu aktaran Eker, Yavuz'un davranışının çok anlamlı olduğunu ifade etti. Eker, Yavuz'un arkadaşının durumundan istifade etmeyi, ona engel olmayı düşünmediğini aksine yarışı kazanmasına vesile olduğunu belirterek, ''Bu çok güzel, saygı duyulacak bir davranış'' dedi. Bakan Eker, sporun bazı dallarıyla ilgili tartışmaların yaşandığı bir ortamda atçılık sporunda örnek bir davranış, ''muhteşem bir centilmenlik örneği sergilendiğini'' vurgulayarak, bu davranışın sadece atçılıkta değil, tüm spor dallarında hayata geçmesi dileğinde bulundu. Daha sonra, Yüksek Komiserler Kurulu kararıyla Yavuz'u bir şiltle ödüllendiren Eker, bundan sonra bu tür örnek davranışların ödüllendirileceğini bildirdi. Bakan Eker, ayrıca Yavuz ve Karataş'a birer saat hediye etti. Jokey Erhan Yavuz da, bu ödülü almaktan onur duyduğunu belirterek, içgüdüleriyle hareket ettiğini, yapması gerekeni yaptığını söyledi. Yavuz, ''siz de birinci olabilirdiniz'' sözleri üzerine kendi atının da yarışın favorileri arasında bulunduğunu, ancak o ortamda ''can'' söz konusu olduğunu ifade ederek, favorisi, ikramiye gibi şeylerin önem taşımadığını, yapması gerekeni yaptığının, bunun büyütülmemesi gerektiğini kaydetti. Halis Karataş, yarışta yaşadığı olayı ''arabanın direksiyonunun boşalmasına'' benzeterek, kontrolsüz giderken beklemediği bir yardım eli uzandığını söyledi. Karataş, yarışın favorisi olduğunu ancak Erhan Yavuz'un yardımı olmasaydı yarışı kazanamayacağını ifade etti. Bir gazetecinin, ''daha önce böyle bir olay yaşanıp yaşanmadığı'' sorusu üzerine, bakanlık tarihinde böyle davranışlar olduğunu, ancak, bu şekilde bir ödüllendirme olmadığını söyledi. Bu davranışlar esasen doğal kabul edilmesi gerektiğini belirten Eker, ''Geleneğimizde bu tür asil davranışlar var. Yakın tarihimizde çok ön plana çıkarılmadı. Bakanlık olarak bir gelenek başlatmak, bu tür davranışları ödüllendirmek istedik'' diye konuştu.