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Dünya

CENTCOM'dan Twitter'da YPJ paylaşımı

"Kamuoyunun talebi üzerine Suriyeli IŞİD karşıtı kadın savaşçıların daha fazla fotoğrafını yayınlıyoruz"

28 Şubat 2017 22:23

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), YPJ’li Kürt kadın savaşçıların askeri eğitim sırasında çekilen fotoğraflarını yayınladı. 

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, fotoğraflarda görülenlerin çocuk yaşta olduğunu savundu.

CENTCOM'un bu akşam üstü attığı ilk tweet'te, "Kamuoyunun talebi üzerine Suriyeli IŞİD karşıtı kadın savaşçıların daha fazla fotoğrafını yayınlıyoruz" denildi.

Ardından "Silah talimi" başlıklı ikinci tweet geldi.

Üçüncü tweet'te ise bir başka fotoğrafa eşlik eden "Savaşa hazır" ifadesi yer aldı.

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