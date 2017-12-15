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Dünya

CENTCOM: Suriye'de ABD ve Rus uçakları 'aşırı' yaklaştı

CENTCOM yetkilisi bu durumun bazen günde birkaç kez yaşandığını açıkladı

15 Aralık 2017 00:59

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün Suriye hava sahasında Rus ve Amerikan uçaklarının birbirilerine aşırı yaklaştığını duyurdu. Bunun olağanüstü bir durum olmadığı ve bazen günde birkaç kez meydana geldiği kaydedildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, CENTCOM yetkilisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki F-22 uçağı, iki Rus uçağına aşırı yaklaştı. Bu nedenle, durumun görüşülmesi amacıyla (ABD ile Rusya arasındaki) hava sahasındaki kazaları önleme kanalları üzerinden iletişime geçildi" dedi.

'Günde birkaç kez'

Bu tür durumların bazen ‘günde birkaç kez meydana geldiğini' ve ‘bunun olağanüstü bir şey olmadığını' kaydeden yetkili, olayla ilgili daha fazla detay aktarmadı.

Çatışmaları önleme hattı geçildi mi?

Daha önce bazı medya kuruluşları, iki F-22 uçağının, ‘çatışmaları önleme hattını’ geçen iki Su-25 taarruz uçağına ‘önleme uyguladıklarını’ ileri sürmüştü.

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