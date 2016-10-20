CENTCOM Komutanı General Votel: Türkiye olmadan Suriye’de yaptıklarımızı yapamazdık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Joseph Votel, Türkiye’nin IŞİD’e karşı yürütülen kampanyada “olağanüstü öneme” sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’nin desteği olmadan şu anda Suriye’de yaptıklarımızı yapamazdık.” dedi.

ABD’nin Ortadoğu’daki operasyonlarını yürüten CENTCOM’un komutanı Votel, düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi’nde ABD’nin bölgedeki stratejisine ilişkin panele katıldı.

Irak’ta Musul’un IŞİD’ten kurtarma operasyonuna değinen Votel, harekatın istenildiği gibi ilerlediğini bildirdi. Votel, operasyonun ne zaman sonuçlanacağına dair şu aşamada herhangi bir zaman vermenin güç olacağını vurguladı. Suriye’de çok daha küçük büyüklükteki Münbiç’in alınmasının dahi 71 gün sürdüğünü hatırlatan Votel, IŞİD’in Musul’da iki yıldır bulunduğunun ve kenti korumak için hazırlık yaptığının göz önünde bulundurulmasını istedi.

“Türkiye olmadan yapamazdık”

Votel, bir soru üzerine, Türkiye’nin bugüne kadar DEAŞ karşıtı mücadeleye sunduğu olumlu katkılara dikkati çekti. Votel, şunları kaydetti:

“NATO müttefikimiz olan Türkiye, bu kampanya için olağanüstü bir biçimde önemli. Türkiye’nin desteği olmadan şu anda Suriye’de yaptıklarımızı yapamazdık. Üsleri, onlardan aldığımız diğer destekler bizim yaptıklarımız için son derece önemli.”

Votel, Suriye’nin kuzeyindeki Dabık köyünün de IŞİD’ten alınmasının önemli bir operasyon olduğunu söyledi.

Türkiye’nin sınırı boyunca, Cerablus’tan başlayıp batıya doğru ilerleyen operasyonlarında son olarak Dabık’ın alındığını anımsatan Votel, “9 saatten biraz fazla sürdüğünü düşünüyorum ama başarılı bir operasyondu. Bu yapılması gereken bir operasyondu. Koalisyonun hava desteği, Türk ordusu ve zaman içerisinde eğittiğimiz bazı muhalif unsurların karma desteğiyle yaptık.” dedi.