Cennete vizesiz giriş!



T24 -

Kararda, anlaşmanın, akit tarafların anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin yerine getirildiğine ilişkin olarak birbirlerine yaptıkları bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihi takip eden otuzuncu gün yürürlüğe gireceği kaydedildi.Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında nota teatisi yoluyla akdedilen, "Anadolu'da Ekonominin Desteklenmesi" konulu anlaşmanın onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.Anlaşma kapsamındaki proje, seçilmiş bazı özel ve kamu iktisadi kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması ve Anadolu'daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet gücünün iyileştirilmesini amaçlıyor.Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, proje için personel ve ayni hizmetleri sağlayacak, ayrıca gerekli olması durumunda toplam 1.000.000 avroya kadar finansman desteği sunacak.