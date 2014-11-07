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'Cennet' vaadiyle dolandırıcılık

Eskişehir'de kendisinin Hızır Aleyhisselam olduğunu söyleyen bir kişi 'cennetten yer hazırlama' vaadiyle dolandırıcılık girişiminde bulundu

07 Kasım 2014 23:42

Eskişehir’de 60 yaşındaki F.A.’ya, kendisinin Hızır Aleyhisselam olduğunu söyleyip,"7 bin lira hazırla. Yanımda Veysel Karani Hazretleriyle geleceğim. Cennette yerin hazırlanacak, cennete senin adına deve keseceğim" diyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 47 yaşındaki E.Ö. ile oğlu 29 yaşındaki E.Ö. gözaltına alındı.

Kemal Atlan'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, F.A. sokakta kendisinden para isteyen 47 yaşındaki E.Ö.’ye 1 lira para verdi. İddiaya göre E.Ö., kendisine verilen 1 lirayı kabul etmeyerek F.A.’ya, "Sende para vardır, ben Hızır Aleyhisselam’ım, muhtaç insanlara yardım yapıyorum, seni özel olarak seçtim cennette yerin hazırlanacak, yardımlarını esirgeme" dedi.

 

'Cennetteki evinin bir tek çatısı kaldı'

 

E.Ö.’nün sözlerine inanan F.A., evinden getirdiği 1 gerdanlık, 3 burma bilezik ve 3 bin 500 lirayı E.Ö.’ye verdi. Bir kaç gün sonra E.Ö., F.A.’yı telefonla arayarak, "Yanımda Veysel Karani Hazretleri ile geleceğim, cennetteki evinin bir tek çatısı kaldı. 7 bin lira  hazırla Kayseri’den gelip senden alacağım. Fatma Hazretleri annemizden sana yüzük, tespih ve aşure getireceğim, cennette senin adına deve keseceğim" dedi.

F.A., istenilen parayı hazırlamak için olayı yakınlarına anlattı. Yakınlarının uyarması üzerine dolandığını anlayan F.A.’nın durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, parayı almaya gelen E.Ö. ile yanında Veysel Karani  olarak tanıttığı oğlu E.Ö.’yü gözaltına aldı. Baba-oğulun üzerinden 2 bıçak ile dolandırıcılık olayında kullandıkları tespih ve yüzük ele geçirildi.

"Dinî inanç ve duygularının istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne gönderildi; oğlu E.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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