'Cennet Kapısı'ndan uçarak geçti

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Amerikalı profesyonel paraşütçü Jeb Corliss, geçen Temmuz ayında bugüne kadar üzerine giydiği kanatlı özel kıyafetle İsviçre Alpleri’ndeki, bir uçurumla şelale arasındaki “ecel boşluğunu” uçarak geçen ilk insan olmuştu.Yarasayı anımsatan giysisiyle 9 yıldan bu yana uçak, köprü, uçurum, gökdelen ve dev heykellerin üzerinden yaklaşık bin kez atlayan Jeb Corliss bu kez inanılmazı başardı.DHA'nın haberine göre; Corliss, Çin’de helikopterle atlayış yapacağı mağaranın yakınlarına kadar geldikten sonra kendisini boşluğa bıraktı.Jeb Corliss, yerden 1830 metre yükseklikte kendisini boşluğa bıraktıktan sonra her türlü tehlikeyi göze alarak Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaleti sınırları içinde yer alan ve "cennet kapısı" anlamına gelen Tianmen Dağı ile yine aynı anlama gelen gizemli Tianmen Mağarası’ndan geçti.Tianmen Dağı'nın sembolü olarak kabul edilen yüksekliği 131, genişliği 57 ve derinliği 60 metre olan Tianmen Mağarası'nı uçarak geçen ilk insan olan Jeb Corliss’e Çin medyası da büyük ilgi gösterdi.