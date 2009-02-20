Cennet ada bekçiliğine en çok Türkler başvurdu

Hürriyet gazetesinin Alman Bild gazetesine dayandırdığı habere göre şu ana kadar Hamilton adasında bekçi olmak için 200 ülkeden 18 bin kişi iş başvurusu yaptı. 18 bin kişi arasında uygun görülen 11 kişi Hamilton adasına iş görüşmesine çağrılacak. Rüya işe ise sadece bir kişi sahip olabilecek.Hamilton adasında çalışmaya talip olacak kişide, başta yüzme bilmek olmak üzere şnorkel ve tüple dalış ve diğer su sporlarını yapabilme özelliği aranıyor. İngilizce bilmek ve iyi iletişim kurabilme özelliği de "dünyanın bu en iyi işi" için bir gereklilik.Adayın, işi alabilmek için "maceracı ruhlu" olması ve "yeni şeyler deneme konusundaki istekliliğini" de göstermesi gerekiyor. İşi alan kişi, Büyük Mercan Resifi'nin 600 kadar adasındaki durum hakkında iki haftada bir internet günlüğü hazırlayacak, deniz kaplumbağalarını besleyecek, balinaları gözleyecek ve kendisine de çok fazla boş zaman kalacak.Queensland sahili açıklarındaki Whitsunday Adalarının "mücevheri" tabir edilen 5 bin nüfuslu Hamilton adasında, nefes kesici bir manzaraya nazır 3 odalı evde kira ödemeden yaşayacak bekçinin, uçak ve diğer ulaşım masrafları da karşılanacak.18 ülkede verilen ilana başvurular 22 Şubat'ta sona erecek. Bunlar arasından uygun bulunan 11 kişi adaya giderek burada ada bekçiliğine hak kazanmak için diğer adaylarla yarışacak.