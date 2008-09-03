Cenk’ten müthiş rekor



Antalya’nın Kemer ilçesinde devam eden Avrupa Serbest Dalış Şampiyonası’nda Cenk Devrim Ulusoy, 159.54 metre ile dünya rekoru kırdı.



Phaselis koyunda gerçekleşen ve 16 sporcunun katıldığı “Küp Apnea” kategorisindeki final dalışlarında Ulusoy, 159.54 metrelik derecesiyle, daha önce yine kendisine ait 152.96 metrelik dünya rekorunu geliştirerek altın madalyanın sahibi oldu. Yarışmalarda, bayanlar kategorisinde de Hırvatistan’dan Lidira Lilic birinciliği elde etti.



Şampiyonanın ikinci bölümü “Dinamik Apnea” müsabakaları 4-5 Eylül tarihlerinde Lara’daki Titanic Otel’in havuzunda yapılacak. Bu bölüm, Sualtı Federasyonu’nun internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.



