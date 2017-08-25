Cenk Yiğiter: Okuluma öğrenci olarak dönmem protest bir eylemdi; kişiye özel yönetmelikle engellendi

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Erkan İbiş’in, barış imzacısı olduğu için üniversiteden atılan Cenk Yiğiter’in üniversiteye öğrenci olarak dönmesini kişiye özel yönetmelikle engellediği ortaya çıktı. Yiğiter, yönetmelikle kendisinin hedef alındığını belirterek, “Yönetmeliğin bana özel uygulanmasının nedeni, öncesinde okula gireceğimi deklare etmem. Okuluma öğrenci olarak dönmem, aynı zamanda protest bir eylem biçimiydi. Rektör Erkan İbiş, ‘Sen bunu yapamazsın’ dedi” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi tarafından 8 Ağustos 2017 tarihinde çıkarılan yönetmeliğin kayıtla ilgili bölümüne ‘kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir’ maddesi eklenmişti.

Cumhuriyet'ten Dilek Şen'in haberine göre Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden KHK ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter, aynı üniversitenin iletişim fakültesini kazanınca Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği değiştirilerek üniversiteye kayıt yaptırması engellendi. Yönetmeliğin iptali için dava açan Yiğiter, KHK ile ihraç edilen 4 kişinin üniversiteye kaydının yapıldığını belirtti.

Ankara İdare Mahkemesi’ne açtığı davada kayıt yapılmaması ve yönetmeliğin kayıt hakkını ortadan kaldıran iki maddesinin iptalini istediklerini ifade eden Yiğiter, “idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulmasını istedik. Çünkü savunma beklenirse, telafisi olmayan sonuçlar doğacak. 16 Eylül’de hazırlık muafiyet sınavı var. Ayrıca, kayıt listeleri ortaya çıktığında kontenjanda kaydımın yapılmaması nedeniyle bir boşluk doğacak ve bir öğrenci yerleştirilecek” dedi.

Cenk Yiğiter’in üniversiteye kayıt yaptırmasını engelleyen yönetmeliğin, aynı durumdaki başka kişilere uygulanmadığı ise CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer tarafından ortaya çıkarıldı. Daha önce KHK ile ihraç edilen bir kişinin 16 Ağustos’ta Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne, başka kişinin de 17 Ağustos’ta Kalecik Meslek Yüksek Okulu’na kaydı yapıldı. Yiğiter, yönetmelikle kendisinin hedef alındığını belirterek, “Yönetmeliğin bana özel uygulanmasının nedeni, öncesinde okula gireceğimi deklare etmem. Okuluma öğrenci olarak dönmem, aynı zamanda protest bir eylem biçimiydi. Rektör Erkan İbiş, ‘Sen bunu yapamazsın’ dedi” diye konuştu.