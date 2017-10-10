Cenk Tosun'un yıldızı parlamaya devam ediyor 

İstanbul DHA

Performansı ile Beşiktaş\'ı adeta sırtlayan isimlerin başında gelen Cenk Tosun, Milli Takım\'da da gollerini atmaya devam ediyor.

Cenk Tosun, bu sezon hem Beşiktaş\'ta hem de Milli Takım\'da oynadığı futbolla göz dolduruyor. Yıldız golcü, dün akşam oynanan Finlandiya karşılaşmasında iki kez ağları sarstı. Attığı 2 gol de yine kalite kokuyordu.

DÜNYA YILDIZLARIYLA FORMA YARIŞI

Siyah-beyazlı ekipte 4. sezonunu geçiren milli golcü, performansını da sürekli arttırmayı başardı. Beşiktaş\'ta, Demba Ba, Mario Gomez, Aboubakar ve Negredo gibi dünyaca ünlü futbolcularla forma yarışı veren Cenk Tosun, bu sezon takımının bir numaralı golcüsü olmayı da başardı.

Her sezon gol sayısını artırarak formayı kapan 26 yaşındaki forvetin, geçen sezon Şampiyonlar Ligi\'nde Benfica\'ya attığı harika gol Devler Ligi\'nde yılın golü seçilmişti.

Beşiktaş\'ın yıldızının, Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ettiği ve transfer listelerinde olduğu iddia ediliyor.

Cenk Tosun\'un Beşiktaş forması ile performansı;

2014-2015 sezonu: 32 maç, 14 gol, 6 asist

2015-2016 sezonu: 43 maç, 17 gol, 6 asist

2016-2017 sezonu: 47 maç, 24 gol 4 asist

2017-2016 sezonu: 9 maç, 4 gol 2 asist

MİLLİ TAKIM\'DA DA ATIYOR

Cenk Tosun, Beşiktaş\'ta gösterdiği başarılı performansı Milli Takım\'da da gösteriyor. Hayal kırklığı ile sonuçlanan 2018 Dünya Kupası Elemeleri\'nde yedisi ilk 11\'de olmak üzere bütün maçlarda süre alan golcü oyuncu, attığı 5 golle de takımın elemelerdeki en golcü oyuncusu oldu.

Cenk Tosun\'un A Milli Takım ile performansı;

Dünya Kupası Elemeleri: 10 maç, 5 gol,

Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 2 maç

Avrupa Şampiyonası: 2 maç

Hazırlık maçları: 9 maç, 3 gol

