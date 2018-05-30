Cenk Tosun'un yeni hocası açıklanacak

Cenk Tosun'un takımı Everton yeni menajeri olarak bu hafta içinde Marco Silva'yı açıklamaya hazırlanıyor.

Everton yönetimi geride kalan sezona Watford'da başlayan Silva ile devre arasında da ilgilenmişti.



beIN Sports'ta yer alan habere göre; görüşmeye büyük tepki gösteren Watford yönetimi ardından gelen kötü sonuçlar üzerine Silva'nın görevine son vermişti. Watford'a oynattığı hücum futbolu ile büyük beğeni toplayan Silva'nın Everton ile bu hafta içinde 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



Geçen sezona Ronald Koeman yönetiminde başlayan Everton takımın küme düşme hattına sürüklenmesi üzerine göreve Sam Allardyce'ı getirmişti.



Allardyce, Everton'ı rahat şekilde kümede tutmasına karşın oynattığı negatif futbol taraftarın tepkisini çekmişti.