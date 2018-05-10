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Spor

Cenk Tosun'un takım arkadaşı Rooney, Everton'dan ayrılıyor

İşte tecrübeli futbolcunun yeni takımı

10 Mayıs 2018 19:02

Beşiktaş'ın eski yıldızı Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'da top koşturan Wayne Rooney'in MLS ekiplerinden DC United ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; geçtiğimiz yaz Manchester United'dan bedelsiz olarak Merseyside ekibinin yolunu tutan golcü futbolcunun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

Ada'nın saygın haber kuruluşu BBC ise bugün  32 yaşındaki Rooney'nin DC United ile her konuda anlaştığını ve transferin an meselesi olduğunu duyurdu.

Haberde Everton'a ödenecek bonservis bedelinin ise 14 milyon Euro olacağı belirtildi.

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