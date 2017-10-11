Cenk Tosun'un bonservisine zam

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Cenk Tosun’un bonservisi için istediği rakamı 25 milyon Euro’ya yükseltti.

Sezon başı Premier Lig takımı Crystal Palace’ın 12-15 milyon Euro’luk teklifine onay veren siyah-beyazlılar, performansıyla Türkiye ve Avrupa’da dikkati çeken golcü için istediği rakamı 25 milyon Euro’ya çıkardı.

Milliyet’te yer alan habere göre Avrupa basınında sürekli yer alan ve birçok kulübün dikkatini çeken Cenk’in ise şu an için transferi düşünmediği, bunun yerine yakaladığı form grafiğini daha da yukarıya çıkartmak istediği ifade edildi.

Başarılı golcünün Premier Lig’i tercih ettiği ortaya çıkarken, Ada’dan gelecek tekliflerin hem kendisine hem de Beşiktaş’a katkı sağlayacak rakamlar olmasını istediğini menajerine ilettiği vurgulandı.

Orman: Mario Gomez gittiğinde panik

olanlara 'Cenk Tosun var' demiştim

Cazip teklifleri almadan önce bu futbolcuyla kontrat yenileyerek Türkiye futbolunda sık sık gündeme gelen ‘yabancı sınırına’ da önlem almak isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yakın çevresine, “Maşallah, Cenk Tosun müthiş bir sezon yaşıyor. Mario Gomez gittiğinde panik olanlara, ‘Olsun, Cenk Tosun var’ demiştim. Bugün haklılığım bir kez daha ortaya çıktı. cenk sadece futboluyla değil, yüreğiyle de pırlanta gibi bir çocuk. Onu bizden almak isteyen takımlar bedelini ödeyebilirlerse ve Cenk gitmek isterse alabilirler” dediği ortaya çıktı.