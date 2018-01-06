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Spor

Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına veda

"Hakkınızı helal ediniz"  İSTANBUL-(DHA) Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun kendi sosyal medya hesabından Siyah-Beyazlı taraftarlara teşekkür ve veda mesajı yayımladı

06 Ocak 2018 16:18

\"Hakkınızı helal ediniz\" 

İSTANBUL-(DHA) Beşiktaş\'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton\'a transfer olan Cenk Tosun kendi sosyal medya hesabından Siyah-Beyazlı taraftarlara teşekkür ve veda mesajı yayımladı. 
Cenk Tosun \"Ben hayatta iki şeyin paylaşıldığında büyüdüğüne inanırım. Birincisi başarı; ikincisi ise mutluluk. Bu dünyada hiç bir başarı kişiye özel değildir. Destekleyen,dua eden, sevinen, heyecanlanan binlerce insanın payı vardır;hayat hikayemize yazılan her \"başarı\" başlığında\" diye başaldığı mesajını  \"Bana yaşattığınız mutlulukların hepsi kalbimin en güzel yerinde. Günün birinde, yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz. O güne kadar benden desteğinizi esirgemeyiniz.  Hakkınızı helal ediniz\" diye bitirdi.

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