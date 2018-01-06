T24 LogoT24 Logo
Spor

Cenk Tosun'a tebrik mesajı yağdı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Yolun açık olsun evlat" Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Burası her zaman senin yuvan, her zaman ailemizin bir parçasısın Cenk'im" Arda Turan: "Yolun açık olsun hakiki Tosun Paşa" İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premi

06 Ocak 2018 04:02

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: \"Yolun açık olsun evlat\"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: \"Burası her zaman senin yuvan, her zaman ailemizin bir parçasısın Cenk\'im\"

Arda Turan: \"Yolun açık olsun hakiki Tosun Paşa\"

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton\'a transfer olan Cenk Tosun\'a birçok ünlü isimden tebrik mesajı geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbol direktörü Ali Naibi, oyuncu Ryan Babel, Cleveland Cavaliers\'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, eski Beşiktaşlı oyuncu Demba Ba, milli futbolcu Arda Turan ve daha birçok isim, Cenk Tosun için tebrik mesajı paylaştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \"Daha şimdiden bayrağımızı dalgalandırdın, Yolun açık olsun evlat\" derken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, \"Yeni kulübün hayırlı, yolun açık olsun. Burası her zaman senin yuvan ve sen her zaman ailemizin parçasısın Cenk\'im\" diye yazdı. Cenk\'in Beşiktaş\'taki yakın arkadaşlarından Ryan Babel, \"Adamsın\" diyerek bir video paylaşımında bulunurken, Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, \"Bu arma için yaptıkların hiçbir zaman unutulmaz. Çocukluk hayallerine kavuştun, yüzün hep gülsün\" mesajını paylaştı.
Cleveland Cavaliers\'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, \"Paşa dediğin sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar, vurduğu gol olur! Yolun açık olsun Cenk Tosun\" notunu düşerken, Milli futbolcu Arda Turan, \"Yolun açık olsun hakiki Tosun Paşa\", Demba Ba ise, \"Tebrikler. Sana öğrettiğim hareketleri hatırla, onlara ihtiyacın olacak. Maşallah\" paylaşımında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GençlikSpor Bakanı Osman Aşkın BakBaşkanı Fikret OrmanCenk TuranTosun Paşa" İSTANBUL DHA İngiltere Premier LigEvertonCenk TosunSpor Bakanı Osman Aşkın Bak Beşiktaş Başkanı Fikret OrmanAli NaibiRyan Babel Cleveland

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24