Cenk Tosun'a izin verildi  

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Takım\'ın Tunus ile oynadığı karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sonucu FIFA Disiplin Talimatı gereğince 5 Haziran\'daki Rusya özel maçında cezalı duruma düşen Cenk Tosun, kamptan ayrıldı.

Teknik direktör Mircea Lucescu\'nun izin verdiği milli futbolcu, A Milli Takım kafilesinin bugünkü Moskova seyahati öncesinde takım arkadaşları ve teknik heyet ile Cenevre\'de vedalaştı.

Cenk, A Milli Takım\'ın 28 Mayıs\'ta İran\'ı 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golleri kaydetmiş, 1 Haziran\'daki Tunus karşılaşmasında da takımımızı öne geçiren penaltı golünü atmıştı.

