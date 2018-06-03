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Spor

Cenk Tosun'a izin verildi  

İSTANBUL,(DHA) A Milli Takım'ın Tunus ile oynadığı karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sonucu FIFA Disiplin Talimatı gereğince 5 Haziran'daki Rusya özel maçında cezalı duruma düşen Cenk Tosun, kamptan ayrıldı

03 Haziran 2018 18:48

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Takım\'ın Tunus ile oynadığı karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sonucu FIFA Disiplin Talimatı gereğince 5 Haziran\'daki Rusya özel maçında cezalı duruma düşen Cenk Tosun, kamptan ayrıldı.
Teknik direktör Mircea Lucescu\'nun izin verdiği milli futbolcu, A Milli Takım kafilesinin bugünkü Moskova seyahati öncesinde takım arkadaşları ve teknik heyet ile Cenevre\'de vedalaştı.
Cenk, A Milli Takım\'ın 28 Mayıs\'ta İran\'ı 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golleri kaydetmiş, 1 Haziran\'daki Tunus karşılaşmasında da takımımızı öne geçiren penaltı golünü atmıştı.
 

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