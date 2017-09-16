Cenk Tosun'a İngiltere'den bir talip daha

Yaz transfer döneminin sonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın talip olduğu Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'a Ada'dan bir talip daha çıktı. İngiltere'nin köklü ekiplerinden Tottenham'ın milli golcüyü devre arasında transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Oğuzhan Özyakup ve Talisca'yı izlemek için tribünde olan Tottenham gözlemcilerinin dikkatini 32 metreden Casillas'ı avlayan Cenk çekti.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya attığı golle ödül alan 26 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi’ne bu dönem de damga vurdu. Kara Kartal’ın Kupa 1’de G Grubu ilk maçında Porto’yla oynadığı mücadelede, mavi-beyazlılar’ın dünyaca ünlü kalecisi İker Casillas’ı tam 32 metreden yaptığı vuruşla avlamayı başaran Tosun, karşılaşmayı Dragao Stadı’nda takip eden Tottenham temsilcilerini kendisine hayran bıraktı. Önceden belirledikleri listede Beşiktaş’tan sadece Anderson Talisca ve Oğuzhan Özyakup yer alan scouting ekibinin, muhteşem performansı sonrasında Cenk’i de takibe aldığı öğrenildi.

Konuşulan rakam 20 milyon Euro

Transfer döneminin son haftasında Crystal Palace ve Newcastle United’ın teklifte bulunduğu Cenk Tosun, öneriler, Beşiktaş Yönetimi’nin istediği seviyede olmadığı için takımda kalmıştı. 13 milyon Euro’luk (52 milyon TL) teklifi geri çevrilen Crystal Palace’ın, ocak ayındaki ara transfer döneminde tekrar Kartal’ın kapısını çalacağı konuşulurken Tottenham’ın, yıldız isim için Beşiktaş Yönetimi’nin istediği 20 milyon Euro’luk (80 milyon TL) maliyeti karşılayabileceği bildirildi.

Harry Kane’in yanına gidebilir

Forvet hattında görev yapan Harry Kane’in bölgesini 15 milyon Euro’ya (60 milyon TL) Swansea City’den Fernando Llorente’yle güçlendiren Kuzey Londra ekibinin, Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino’nun isteği doğrultusunda hücum hattı için yeni bir isim arayışında olduğu biliniyor. Tottenham’ın, bu doğrultuda Cenk Tosun’u da takip listesine aldığı ve 26 yaşındaki futbolcu için Kartal’ın kapısını ocak ayında çalabileceği belirtildi.