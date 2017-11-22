Cenk Tosun'a ciddi teklifler var!..

İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş formasıyla bu sezon üst düzey bir performans ortaya koyan Cenk Tosun, devre arasında takımdan ayrılabilir.

Beşiktaş\'ın milli golcüsü Cenk Tosun, oynadığı başarılı futbolla gündemden düşmüyor. Son olarak Porto maçında yaptığı harika asistle adından söz ettiren Cenk Tosun\'un talipleri gün geçtikçe artıyor.

2 hafta kadar önce \'Cenk ile ilgili henüz resmi bir teklif gelmedi\' diyen ve 20 milyon Euro\'dan aşağı bir rakama asla satmayı düşünmediklerini belirten Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ın son günlerde yönetici arkadaşlarına golcü oyuncuya gelen teklifleri bildirdiği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili ciddi teklifler geldiğini kurmaylarına açıklayan Orman, \'Gerçekten iyi bir bonservis ödemeyi kabul eden olursa ve evladımız da ayrılmak isterse, devre arasında gönderebiliriz\' ifadelerini kullandığı belirtildi.

DEVRE ARASINDA AÇIK ARTIRMA

Sezon başında Cenk Tosun\'u transfer etmek için girişimlerde bulunan İngiliz ekibi Crystal Palace\'ın, oyuncunun başka kulüplerin de radarına girmesi sonrası bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. İtalya ve İspanya\'dan birer kulübün Cenk\'in transferi için çok ısrarcı olduğu ve nabız yokladığı belirtildi. Yıldız oyuncunun bonservisine 20 milyon Euro taban fiyat belirleyen Orman, başarılı futbolcuyu en yüksek teklifi veren takıma satmayı düşünüyor.

GÜNEŞ İSTERSE TRANSFER YAPILACAK

Şampiyonlar Ligi\'nde gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş, devre arasında Domagoj Vida ile kadrosunu güçlendirecek. Beşiktaş Yönetimi, Cenk Tosun\'un takımdan ayrılması halinde transferde teknik direktör Şenol Güneş\'in isteklerine göre hareket edecek. Hocanın takviye istediği bölgelere gerekli transferler yapılacak.

