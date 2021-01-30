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Spor

Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta

30 Ocak 2021 18:23

Beşiktaş, Everton'da oynayan eski golcüsü Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladı. Siyah-beyazlılar bu transferde herhangi bir ücret ödemeyecek.

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