Cenk Tosun: Yabancı sınırı gelmemeli; iyi olan her zaman oynar, göstersin antrenmanda

Beşiktaş'ın Everton'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Cenk Tosun, Süper Lig'e yabancı oyuncu sınırı gelmemesi gerektiğini söylerken, "Türk futbolcular bana kızabilir ama... İyi olan her zaman oynar, göstersin antrenmanda. Bu yabancı kuralının kalmasıyla bakılsın biz kaç futbolcu gönderdik yurt dışına..." dedi.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Tosun, Everton'a transferinden Beşiktaş'a geri dönüşüne kadar birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tosun, kariyerine ve Türk futboluna ilişkin şunları söyledi:

"Marco Silva bana adil davranmadı"

"Ben oraya devre arasında gittim. Premier Lig'e adapte olmak çok kolay bir şey değil. Lisansım çıktı. Tottenham deplasmanı Wembley'de oynuyoruz. O kadar tempolu o kadar sert oynanıyor ki... 4'lük olduk zaten nefes nefese kaldım. Big Sam'le çok güzel bir sezon geçti. O sezonu 8. bitirdik. Sonra Marco Silva geldi. Daha modern futbol isteniyordu. İyi oynadığım maçlardan sonra Everton'da oynamadığım maçlar oluyordu. Milli takımda 3 gol atıyordum, döndüğümde yine oynatmıyordu. Başka oyunculara verdiği krediyi bana vermedi. Hiçbir zaman küsmedim ama adil davranmadı.

"Ancelotti bana 'Fenerbahçe iyi ki olmadı' dedi"

"Sonra Ancelotti geldi. İlişkimiz çok iyiydi. Şakalaşmalarımız bile vardı. İstanbul anılarını anlatıyordu bana... Parma'dayken Fenerbahçe ile görüştüğünü anlattı. Şartlardan dolayı olmamış. 'İyi ki de olmadı, Juventus'a geçtim' demişti bana. İstanbul'u ve Türkleri sevdiğini söylüyordu. Şans veriyordu. 2020 Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek ben Crystal Palace'a transfer oldum. Big Sam, Palace'ın başındayken ben Beşiktaş'taydım, o dönemde de beni istiyordu. Daha fazla şans bulmak için oraya geçtim"

"Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim demiştim"

"İmza attığım gün Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim, dedim. Çok güzel bir takıma geldik. Hepimiz yaptık. Çok güzel bir ekibe katıldım. Sezon başında kimse Beşiktaş'a inanmıyordu. Takım yavaş yavaş açılmaya başladı. Aboubakar, Ghezzal açıldı. Vida, Atiba çok iyiydi. Rosiser her zaman çok iyi oynadı. Welinton sonradan inanılmaz oynamaya başladı. İdmanlarda biz yorgunluktan ölüyoruz. Rosier, enerji patlaması yaşıyor. İdman sonrası hala topla çalışıyor."

Tosun: Yabancı sınırı gelmemeli

"Bence yabancı sınırı gelmemeli. Türk futbolcular bana kızabilir ama... İyi olan her zaman oynar, göstersin antrenmanda. Bu yabancı kuralının kalmasıyla bakılsın biz kaç futbolcu gönderdik yurt dışına..."