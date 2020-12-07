Cenk Tosun: Üçüncü torbadan zor bir rakip çektik

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli olurken, Cenk Tosun da kurayı değerlendirdi. Türkiye, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'la eşleşirken, Tosun da üçüncü torbadan gelen Norveç'e vurgu yaptı.

TRT Spor'a konuşan Tosun, Norveç'in zor bir rakip olduğunu belirtirken, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Birinci torbadan kimi çeksek zor rakip olacaktı, Hollanda da çok güçlü bir rakip. Yeni bir yapılanmaya girdiler, takımı gençleştirdiler, iyi top oynuyorlar ama zamanında yendik. İnşallah yine yeneriz. Üçüncü torbadan beklemediğimiz, biraz zor bir rakip çıktı ama bizim kalitemizde bir takım değil diye düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki gibi konsantre olursak birinci veya ikinci tamamlayarak Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum.

"Hocayla aram çok iyi. 8 ay oynamamış olduğum için zorlandım ilk başlarda. Yüzde 95, yüzde 100'lük duruma geldim.

"Kimseyi küçümsemek istemiyorum ancak 3 takım arasında geçecek diye düşünüyorum ben. Hollanda çok iyi bir takım. Norveç keza öyle. Sörloth, Haaland, Odegaard... Yetenekli oyuncuları var. Biz de çok güzel bir hava yakaladık, abili kardeşli."