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Spor

Cenk Tosun, Türkiye'ye veda etti

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)- İNGİLTERE'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun eşiyle beraber Londra'ya gitti

07 Ocak 2018 16:02

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)- İNGİLTERE\'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun eşiyle beraber Londra\'ya gitti. 
Geçtiğimiz günlerde Everton takımıyla 4,5 yıllık anlaşma imzalayan Cenk Tosun bugün 6 parça valizle Londra\'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı\'na geldi. Fazla bagaj parası ödeyen Tosun, havalimanında hayranlarının ve Beşiktaşlı taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Cenk Tosun ve eşini Londra\'ya bir bayan arkadaşı uğurlarken, Beşiktaşlı idareci ve yöneticilerin olmaması ise dikkat çekti. Cenk Tosun daha sonra basın mensuplarına el sallayarak Türkiye\'ye veda etti. 

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Cenk Tosun ve eşinden detaylar
-Taraftarlarla fotoğraf çekilmesi
-Genel detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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