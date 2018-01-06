Cenk Tosun transferi İngiliz basınında

Cenk Tosun’un 27 milyon sterlin bonservis bedeli ile Everton’a tranfer olması İngiliz basınında geniş yer buldu.

Daily Mail gazetesi Everton’un Cenk ile Lukaku’nun boşluğunu doldurabildiğini belirtirken, Premier Lig resmi Twittter sayfası "Bazı seçkin Türk yeteneklerin izinden gideceksin" başlığı ile yayınladığı videoda, İngiltere'de bir dönem forma giyen Türk oyuncular Muzzy İzzet, Tugay Kerimoğlu, Colin Kazım Richards ve Tuncay Şanlı'nın en iyi gollerine yer verilirken, milli futbolcuya "Hoş geldin" denildi.

"Lukaku'nun boşluğunu doldurdu"

Daily Mail gazetesi, Cenk Tosun'u geçen sezon Everton'da forma giyen Manchester United'ın Belçikalı golcüsüne benzeterek, "Everton, Romelu Lukaku'nun boşluğunu Cenk Tosun'u kadrosuna katarak doldurdu" başlığını kullandı.

Everton ile Tottenham arasında 13 Ocak'ta oynanacak lig maçıyla milli golcünün sahaya çıkabileceği kaydedilen haberde, Cenk Tosun'un Everton'ın en önemli silahı haline gelebileceği vurgulandı.

Sun gazetesi, "Everton, Cenk Tosun ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı" başlığıyla yayımladığı haberde, milli oyuncunun Beşiktaş'ın başarısında kilit rol oynayan isimler arasında yer aldığını belirtti.

Haberde, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda Cenk Tosun'un rolüne değinilerek, "Türk devi Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğa ulaştığında, 26 yaşındaki golcü 20 gole imza atmıştı." ifadeleri kullanıldı.

"En iyi fiyata aldık"

İngiliz yayın kurumu BBC Sport ise pazarlıklar nedeniyle geciken transferin, Everton ile Liverpool arasında dün oynanan İngiltere Federasyon Kupası karşılaşmasının devre arasında sonlandığını okuyucularına duyurdu.

Bu transfer için Everton'ın kasasından 27 milyon sterlin bonservis bedeli çıktığı iddia edilen haberde, Allardyce'ın, "Avrupa transfer piyasasında, Cenk Tosun seviyesinde bir oyuncuyu alabileceğimiz en iyi fiyata aldık." ifadeleri manşete çıkarıldı.