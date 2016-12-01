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Spor

Cenk Tosun siftah peşinde

Cenk Tosun, bu sezon Süper Lig'de attığı 7 golle hücumda takımının en etkili ismi oldu

01 Aralık 2016 13:29

Süper Lig kariyerine 2010-2011'de Gaziantepspor'a transfer olarak başlayan Cenk Tosun, 7. sezonunu yaşadığı ligde Fenerbahçe'ye şu ana dek gol atmayı başaramadı.

Gaziantepspor formasıyla ilk sezonunda Fenerbahçe'ye karşı bir kez görev alan Cenk Tosun, diğer 3 sezonda ikişer kez şans bulmasına rağmen gol sevinci yaşayamadı.

2014-2015'te Beşiktaş'a transfer olarak Süper Lig'deki kariyerini sürdüren Cenk, ilk sezonunda Fenerbahçe maçlarında şans bulamadı. Siyah-beyazlı formayla ilk Fenerbahçe derbilerine geçen sezon çıkan Cenk, yine fileleri havalandıramadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in 3 Aralık Cumartesi günkü maçta görev vermesi beklenen siyah-beyazlı oyuncu, gol bularak Fenerbahçe karşısında ilk sevincini yaşamak istiyor.

 

Galatasaray'a iki gol attı

 

Cenk Tosun, Gaziantepspor formasıyla 7 karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma bir gol attı. 2011-2012 sezonunda sarı-kırmızılı ekibin filelerini havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş'taki kariyerinde şu ana dek Galatasaray ile oynanan 4 derbi maçında görev aldı.

Cenk, siyah-beyazlı takımın bu sezon sahasında Galatasaray ile yaptığı ve 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada attığı golle bir puanda katkı yaptı.

Cenk Tosun, bu sezon Süper Lig'de attığı 7 golle hücumda takımının en etkili ismi oldu.

 

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