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Spor

Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu olmaya aday!

Milli golcü; Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile haftanın oyuncusu olmak için yarışacak

19 Ekim 2017 16:24

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Monaco deplasmanında iki kez ağları havalandıran Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, Beşiktaş'a Monaco deplasmanında galibiyeti getiren golleri atan 26 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, haftanın futbolcusuna aday gösterilen 8 futbolcudan biri oldu.

Haftanın futbolcusu anketinde Barcelona formasıyla Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan Lionel Messi'nin yanı sıra Manchester United'dan Marcus Rashford, Chelsea'den Eden Hazard, Paris Saint Germain'den Neymar, Liverpool'dan Mohamed Salah, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ile Spartak Moskova'dan Quincy Promes'in performansı oylamaya sunuldu.
 

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