Cenk Tosun sakatlandı; EURO 2020'yi kaçırabilir!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta kariyerini sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun, takımının antrenmanında sakatlık geçirdi.

The Athletic'ten Matt Woosnam'ın haberine göre dizinden sakatlık geçiren Cenk'in, sezonun kalan 10 maçında oynaması beklenmiyor. Crystal Palace, resmi açıklamayı yapmak için kontrollerin sona ermesini bekliyor.

Sakatlığın ciddiyetine bağlı olarak Cenk Tosun'un, A Milli Takım'ın mücadele edeceği EURO 2020'yi kaçırma ihtimali de bulunuyor. TRT Spor'un haberine göre Tosun'un sakatlığı 6 ayı bulabilir.

Sezon Everton ile başlayan Cenk Tosun, ara transfer döneminde Crystal Palace'a transfer olmuştu. Bu sezon 13 resmi maça çıkan Cenk, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.