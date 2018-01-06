Cenk Tosun: Premier Lig çocukluk hayalimdi

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Gitmek için doğru zamandı. Everton gibi büyük bir takım bana güvendi" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cenk Tosun, Premier Lig'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.



Çok mutlu olduğunun altını çizen milli futbolcu "Gitmek için doğru zamandı. Everton gibi büyük bir takım bana güvendi. Çok mutluyum. Bir yandan da biraz üzgünüm Beşiktaş gibi büyük bir kulübü bıraktığım için. Premier Lig benim çocukluk hayalimdi. Everton gibi büyük bir kulübe gitmek büyük başarı. Ülkemi orada da gururlandırmak istiyorum. Elimden geleni yapıp bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğim. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta başkanımız Fikret Orman olmak üzere beni Beşiktaş'a getiren Deniz Atalay, Ahmet Nur Çebi ve Ceylan Çalışkan'a çok teşekkür ediyorum. Ailemi hiç saymıyorum bile. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

‘’Bu rakamlara transfer olmak gurur verici’’

Bu rakamlarla transfer olmasının kendisini gururlandırdığını belirten Cenk "Everton çok büyük bir kulup. Taraftarları çok iyi. Beşiktaş'a yakın bir kulüp. Tesisleri gezdik. Herkes beni sıcak karşıladı. Ben de onlara yeteneklerimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Beni çok gururlandırıyor bu rakamlara Türkiye'den Avrupa'ya gtimek. İnşallah Türk futbolcuları Avrupa'da daha çok görürüz. Bu, bir ilham kaynağı olsun" ifadelerini kullandı.

‘’Tottenham’a gol atmıştım’’

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın, bu transfer için çok uğraştığını vurgulayan Cenk Tosun "Tottenham'a karşı Beşiktaş formasıyla oynamıştım. İstanbul'da maçta benim golümle kazanmıştık. Wembley'de Tottenham'ı karşı ilk maçıma çıkacağım. İnşalah bakalım, hayırlısı" diye konuştu. (NTV)