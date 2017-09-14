Cenk Tosun: Porto, bize karşı oynamadığı için gol yememişti

Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Porto'ya adeta 'füze' göndererek gol atan Cenk Tosun, bu sezon resmi maçlarda gol yemeyen Porto için esprili bir dille, "Bize karşı oynamadıkları için gol yememişlerdi" dedi.

Attığı golün yanı sıra performansıyla da izleyenleri büyüleyen milli golcü, uzaktan attığı kaliteli gol için antrenmanlardan sonra ekstra çalışma yaptığını söyledi. Cenk ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne yaptıkları müthiş başlangıç için mutlu olduklarını söyledi.

Cenk Tosun, maç sonu yayıncı kuruluşa şunları kaydetti:

"Caner beni çok güzel gördü aradan. Güzel de önüme aldım. Top da ayağıma oturdu. Zaten idmanlardan sonra böyle topları deniyorum. Biraz da şansla top çok güzel bir yere gitti. Maç dengelenmişti, gol bize o anda çok iyi geldi. Yendiğimiz için çok mutluyum.

Ben idmanlardan sonra çok çalışıyorum uzaktan şutlara. Elbet bir gün böyle bir gol atacaktım. Bu kadar güzel olması daha da mutluluk verici. Şampiyonlar Ligi'ne böyle başladığımız için ve ben de gol attığım için çok mutluyum.

"Şanssız bir toptan kendi kalemize gol attık"

Bize karşı oynamadıkları için gol yememişlerdi. Şaka yapıyorum tabii. Maça iyi başladık, topun hakimi bizdik. Golden sonra geri çekildik, neden yaptığımızı anlamadım. Şanssız bir toptan kendi kalemize gol attık. Sonra yine oyunu dengeledik ve golü hemen bulmak bizim için çok iyi oldu.

"Pepe ve defansımız çok iyiydi"

İkinci devrede haddimizi bilerek, çok geriye çekilmeden kora kor oynadık. Çok çalışılmış bir gol attık. Porto'da Porto'ya 3 gol atmak hiç kolay değil. Pepe de çok iyi oynadı. Defansımız çok iyiydi ve 3 golle 3 puan çok iyi oldu bizim için.

Bu turnuvaya 3 puanla başlamak çok önemli. Burası işin zirvesi. Avrupa'nın en iyileri burada. Deplasmanda 3 puan ve 3 golle başlamak bizim için çok iyi oldu. Geçen sene son saniyede kaçırdığımızı yapıp bu sene gruptan çıkmak istiyoruz.