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Spor

Cenk Tosun: Neredeyse İstanbul'a dönüyordum

Beşiktaş'tan rekor bir ücretle İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Liverpool Echo'ya özel açıklamalar yaptı

19 Ocak 2018 16:39

Cenk Tosun, Everton ile Beşiktaş arasındaki pazarlıkların beklediğinden daha uzun sürdüğünü ifade ederek, “Londra’da bekliyordum ve İstanbul’a dönmeme 1-2 gün kalmıştı ki başkan arayıp, transfer görüşmesi yapabileceğimi söyledi” diye konuştu.

Beşiktaş'tan rekor bir ücretle İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Ada'da yayın yapan Liverpool Echo'ya özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli golcü, transfer sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Fanatik'in haberine göre; "Kulüpler görüşürken ben Londra’da transfer için beklemeye geçmiştim. Yılbaşını Londra’da geçirmeyi planlamıştım ancak transfer işleri çok süre aldı, açıkçası beklediğimden uzun sürdü. Artık geri dönmeme bir ya da iki gün kalmıştı ki Başkan beni aradı ve Everton ile görüşmeye başlamak üzere Liverpool’a gitmem gerektiğini bildirdi.”

Cenk Tosun, kariyerinde önemli bir adım attığını ifade ederken, Beşiktaş'tan ayrılmanın ise sürecin en zor kısmı olduğunu belirtti. Siyah Beyazlı taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullanan Milli yıldız, "Herkes benim ne kadar büyük bir Beşiktaş taraftarı olduğumu iyi bilir. Beşiktaş çocukluğumdan beri taraftarı olduğum takımdır. Bu yüzden de ayrılmam çok zor oldu. Bugün buradaysam bunda Beşiktaş Kulübü ve taraftarlarının büyük payı var" diye konuştu.

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