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Spor

CENK TOSUN MİLLİ TAKIMDA GAZİANTEP (A.A)

25 Şubat 2011 16:25

-CENK TOSUN MİLLİ TAKIMDA  GAZİANTEP (A.A) - 25.02.2011 - Gaziantepspor'un başarılı forvet oyuncusu ve Almanya U21 Milli Takım oyuncusu Cenk Tosun, A Milli Takım'da forma giymeyi kabul ettiğini söyledi. Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, Teknik Direktör Tolunay Kafkas ve Cenk Tosun, Gaziantepspor Celal Doğan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ve Yardımcı Oğuz Çetin ile İstanbul'da görüştüğünü belirten Tosun, görüşme sırasında Hiddink'in, kendisini uzun zamandır izlediklerini ve çok beğendiklerini, A Milli Takım'da kendisini düşündüklerini ve forma vermek istediklerini söylediklerini kaydetti. A Milli Takım ile oynamayı kabul ettiğini bildiren Cenk Tosun, ''Ben de ülkeme olan borcum nedeniyle bundan büyük mutluluk duyacağımı ifade ettim. A Milli Takım'da forma giymeyi kabul ettim. Çok mutluyum, gururluyum'' diye konuştu.

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