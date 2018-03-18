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Spor

Cenk Tosun, İstanbul'a geliyor!

'Tosun Paşa', kritik maçta Beşiktaş'ı destekleyecek

18 Mart 2018 16:53

Premier Lig'de 3 maçta 4 gol atarak hem Everton'ı taşıyan hem de ilk 11'deki yerini garantileyen Cenk Tosun, Beşiktaş'a desteklemek için uçakla İstanbul'a geliyor.

Skorer'in haberine göre; Beşiktaş formasıyla attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran milli futbolcu, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk yolundaki kritik Medipol Başakşehir mücadelesini bu akşam Fatih Terim Stadı'nda izleyecek.

Cenk Tosun'un Başakşehir maçı öncesi soyunma odasına inerek takım arkadaşlarına destek vermesi bekleniyor.

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