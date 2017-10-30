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Spor

Cenk Tosun için 'Premier Lig' iddiası

Fikret Orman'ın 20 milyon Pound istediği belirtildi

30 Ekim 2017 17:43

Bu sezon  oynadığı futbol ve golleriyle Avrupa’nın dikkatini çeken Cenk Tosun için İngiliz kulüpleri girişimlere başladı. Premier Lig’e 1 yıl aradan sonra yükselen ve bu sezon üst sıraları zorlayan Newcastle United’ın, Cenk Tosun’u kadrosuna katmak için en ciddi takım olduğu öğrenildi.

Akşam’da yer alan habere göre Newcastle haricinde, Harry Kane’in taliplerinin artmasıyla arayış içine giren Tottenham ile Premier Lig’de sıkıntılı günler geçiren Crystal Palace’ın da takipte olduğu Cenk için Newcastle’ın daha hızlı davrandığı ve 20 milyon euroluk bir teklif hazırladığı kaydedildi.

Newcastle’ın menajerler aracılığıyla Başkan Fikret Orman’a Cenk’in fiyatını sordurduğu bildirildi. Menajerler, 26 yaşındaki santrfora 20 milyon euroluk bir teklifin bulunduğunu Orman’a ilettiler ancak Başkan bu teklifi kabul etmedi ve 20 milyon pound istedi. 20 milyon euro yaklaşık 87 milyon 960 bin TL ederken, 20 milyon pound ise yaklaşık 99 milyon 480 bin TL ediyor. Yani arada 11 milyon 500 bin liralık büyük bir fark çıkıyor. Orman’ın da bu paradan vazgeçmeye niyetinin olmadığı da aktarıldı.

Newcastle’ın Cenk’i Ocak ayında mutlaka kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Bunun yanında Cenk’i isteyen Crystal Palace ve Tottenham’ın da devreye gireceği iddia edildi.

Astronomik tekliflerin konuşulduğu Cenk’in devre arasında tutulmasının zor olacağı düşünülüyor. Bu nedenle şimdiden forvete futbolcu bakılmaya başlandı. Orman’ın Brezilya’da santrfor adaylarını incelediği de gelen bilgiler arasında.

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