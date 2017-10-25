Cenk Tosun için 'Bundesliga' iddiası

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen ve bu sezon özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkati çeken Cenk Tosun'a Bundesliga'dan Wolfsburg'un talip olduğu ileri sürüldü.

Bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen Mario Gomez'in de yer aldığı Wolfsburg'un milli golcü için Beşiktaş'ın kapısını 11 milyon Euro'luk bir teklifle çalacağı iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın yükselen değeri Cenk Tosun'un talipleri gün geçtikçe artıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 3 gol atan golcü futbolcuya, Alman kulübü Wolfsburg'un talip olduğu iddia edildi.

Alman ve İngiliz basınında yer alan haberde, 25 yaşındaki oyuncu için Wolfsburg'un ara transfer döneminde 11 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı öne sürüldü.

Gomez ve Cenk yorumu

Beşiktaş'ta gol kralı olup, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'un yolunu tutan Mario Gomez ile Cenk'in çok tehlikeli bir ikili olabilecekleri yorumları getirildi.

Siyah-beyazlıların 11 milyon Euro'luk teklife sıcak bakmayacağı, bu transferden en az 15 milyon Euro'luk gelir elde etmek isteyeceği ifade edildi.

Cenk Tosun için yaz transfer döneminde İngiliz kulüplerinden teklifler gelmiş, Beşiktaş'ın elinde az zaman olduğu için bu teklifler reddedilmişti.