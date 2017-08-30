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Spor

Cenk Tosun için 10 milyon Pound'luk teklif

İngiliz ekibi, bu transfer için Cenk Tosun'a 2.5 milyon Euro teklif yaptı

30 Ağustos 2017 20:43

Vida transferine odaklanan Beşiktaş'ta sürpriz bir gündem daha oluştu. Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a Ada'dan resmi teklif geldi.
 
Newcastle United ile Crystal Palace, Cenk Tosun için rekabete girdi. İlk davranan Crystal Palace, Beşiktaş'a 10 milyon Pound'luk teklifte bulundu.
 
İngiliz ekibi, bu transfer için Cenk Tosun'a 2.5 milyon euro teklif yaptı. Yönetim, gelen bu teklifin ardından çizilecek yol haritasını kendi arasında görüşüyor.
 
Vida ve Sosa transferleri Cenk Tosun'da yaşanacak gelişmelere bağlı.
 
 

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