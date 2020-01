Cenk Tosun: Gol kralı olmak istiyorum

Süper Lig son şampiyonu Beşiktaş'ın futbolcuları Cenk Tosun ve Caner Erkin, yeni sezon öncesi Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki milli golcü Cenk, geçen sezon son haftalarda Alanyasporlu Vagner Love'a kaybettiği gol krallığını bu sezon almak istediğini söylerken, aşil tendonundan sakatlanarak geçen sezonu kapatan Caner de ağrılarının azaldığını ve iyileşmeye başladığını söyledi.

Beşiktaşlı futbolcuların açıklamalarının bir kısmı şöyle:

Cenk Tosun: Gol krallığını son haftalarda kaybettim; bu sezon kazanmak istiyorum

“Geçen sezon benim adıma da takım adına da faydalı geçti. 24 gol ile en verimli sezonumu geçirdim. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Lig’inde gruptan çıkmak en büyük hedeflerimiz arasında. Kendi rekorumu kırmak istiyorum, her sene üstüne koymak istiyorum. Takımıma faydalı olmak istiyorum. Gol krallığını geçen sezon son haftalarda kaybettim, bu sezon onu kazanmak için elimden geleni yapacağım"



"Üç kulvarda oynayacağız, ben kendime güveniyorum. Rekabet ortamı olması için her zaman iyi forvetler olması gerekiyor. İlk 11’de oynamak için elimden geleni yapacağım"

"Süper Kupa'ya yüzde yüz hazır olacağız"

"Kampın ilk dönemi bizim açımızdan çok verimli geçiyor. Yüzde yüz hazır değiliz, Çin ve İspanya kamplarıyla Süper Kupa’ya yüzde yüz hazır olacağımızı düşünüyoruz. Sezon başında yaptığımız yüklemeler bizi bütün sezon götürüyor. Gerçekten iyi oynadık, bu yüzden bu sene de bu yüklemeler bizi bütün sezon sakatlıklardan koruyacak"



"Hocamız mükemmeliyetçi, her şeyin dört dörtlük olmasını istiyor. 2 senedir göze hoş gelen futbol oynuyoruz, ama hocamız daha iyisini istiyor. Hocamızın böyle olması bizi daha çok konsantre ediyor. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de bence başarılı oluyoruz"

"Hedefim Avrupa'da oynamak"

"Beşiktaş’ta 3. sezonumu yaşadım. 2 sene daha kontratım var, burada gerçekten çok mutluyum. Hedeflerim arasında Avrupa’da oynamak var, ben bunu çoğu yerde belirttim. Şu anda bir şey yok. Zaten forvette Mustafa ile ben varız, başkanımız da istemez her halde ayrılmamı"

Caner Erkin: Ağrılarım az seviyede

“Geçen sene son dönemde antrenmanlara başlamıştım, ağrılarım oldu. Şu anda ağrılarım az seviyede. Ayağım kuvvetlendikçe ben de kendimi iyi hissediyorum. Şu an hiç bir sıkıntım yok. Şampiyon olan bir takımdık, güçlü olan takımdık. Pepe’nin de gelmesiyle daha güçlü bir takım olduk. Yine şampiyonluğu göğüsleriz"

"Antrenmanlara erken başlamak

istedim, hocamız beni frenledi"

"Biz daha da kuvvetli olmalıyız, hocamızın düşüncesi de bu, her zaman daha ileriye gitmemizi düşünüyor. Diğer takımlar aynı seviyede kalmıyor. Bizim de kendi kalitemizi bir üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. Belki daha çok gol atmamız lazım. Bunun için gereken çalışmaları hocamız yapıyor. Daha da güçleniyoruz"



"Benim yaşadığım çok zor bir süreç, çok da kolay bir sakatlık değildi. Oynamayı çok istedim, 2 ay uzak kaldıktan sonra 3. ay antrenmanlara başlamak istedim, ama hocamız istemedi. Ben biraz sabırsızdım, futbola bir an önce dönmek istedim ancak hocamız beni frenledi. İyi ki de frenlemiş"



"Hocamız kimin nerede oynayacağına karar verecek biz de en iyi şekilde takımımızı üste taşımaya çalışacağız. Ben kendime güveniyorum ilk 11 oynayacağıma güveniyorum. Kim iyiyse o oynasın. Buna hocamız karar verecek, biz de sahada olmak için her şeyimizi vereceğiz.”