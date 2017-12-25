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Spor

Cenk Tosun gidiyor Demba Ba geliyor

Beşiktaş resmen başlamasa da devre arası transfer dönemine çok hızlı girdi Vida ve Arda derken Cenk Tosun ve Tosic'in gitme ihtimaline ve Demba Ba'nın geri dönme durumu da eklenince oldukça hareketli saatler yaşanmaya başladı

25 Aralık 2017 13:23

Beşiktaş resmen başlamasa da devre arası transfer dönemine çok hızlı girdi

Vida ve Arda derken Cenk Tosun ve Tosic\'in gitme ihtimaline ve Demba Ba\'nın geri dönme durumu da eklenince oldukça hareketli saatler yaşanmaya başladı.

Beşiktaş\'ta baş döndüren gelişmeler

Ali DANAŞ, İstanbul-DHA
Cenk Tosun\'a Everton\'un yaptığı teklifin değerlendirmeye alındığı ve karar aşamasında olunduğu dönemde Demba Ba sosyal medya hesabındaki konumunu Beşiktaş JK olarak değiştirdi.Beşiktaş\'a bedavaya imza atacak olan Senegalli golcünün bu hareketi kulübü ile bonservis sorununu çözdüğü anlamına da geliyor.
Beşiktaş\'ta yaşanan tüm bu baş döndürücü gelişmeler özetle şöyle: Vida\'da resmi imza bekleniyor. 
Arda Turan transferinde son aşamalara gelindi. Barcelona ile yapılan görüşmelerdeki şartlar İspanyol devi tarafından kabul edilirse Arda imzayı atacak.
Cenk Tosun Everton ile anlaştı ve top kulüplerin imzasında. Beşiktaş, Cenk\'in transferinden yaklaşık 25 Milyon euro bonservis bedeli kazanacak
Cenk\'in ilk  alternatifi Demba Ba. Siyah-Beyazlıların eski oyuncusu kısa sürede açıklanabilir.
Tosic ise İngiliz ve Alman kulüplerinin kıskacında.Teklifler 4-5 milyon Euro\'ya çıkarsa Tosic de ayrılacak isimlerden birisi.
Jose Sosa gündeme tekrar gelen bir isim. Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş daha önceki ayrılığından dolayı Sosa\'ya karşı tavırlı ama 10 numara eksiği yüzünden maliyeti çok düşük olursa bu transfer ciddiyet kazanacak. Trabzonspor\'da kiralık oynayan Sosa için Bordo-Mavili takımın Başkanı Muharrem Usta \"Bonservisini Milan\'dan alacağız\" açıklaması yapmıştı. Trabzonspor 15 Ocak\'a kadar ödeme yapmazsa Sosa takım değiştirebilir.

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