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Spor

Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması: Formayı giymeye hazırım

28 Ocak 2021 16:28

Beşiktaş yönetimi ile görüşen Cenk Tosun, kulüplerin anlaşması halinde siyah-beyazlılara döneceğini açıkladı.

NTV Spor'un haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 1 gol attı.

Cenk Tosun, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giymek istiyor.

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