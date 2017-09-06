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Spor

Cenk Tosun: Bugünkü gibi savaşırsak Dünya Kupası'na gidebiliriz

"Taktiksel anlamda bir savaş vardı"

06 Eylül 2017 02:59

Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Hırvatistan'ı 1-0 yendiği karşılaşmada tek golü atan Cenk Tosun, maç sonu "Bugünkü gibi savaşırsak Dünya Kupası'na gidebiliriz" diye konuştu.

Maçtaki motivasyonlarını "Bizim için 'tamam mı devam mı' maçıydı" diyerek özetleyen Cenk, rakibin kalitesine vurgu yaparak maçın taktiksel anlamda bir savaş havasında geçtiğini söyledi.

Ay-yıldızlıların tek golünü kaydeden Cenk Tosun, maç sonu şöyle konuştu:

"İlk yarıda benim alışkın olmadığım bir pozisyonda, açıkta oynadım. Oynamışlığım var ama çok alışkın değilim. Defansif beki çok çıkartmamaya çalıştım. 2'nci devrede de Burak'a destek olup golü atmaya çalıştık, başarılı da olduk.

Rakip çok iyiydi. Ama bizim için de 'tamam mı devam mı' maçıydı. Son iki maçı da alırsak ikinciliği galiba garantiliyoruz. Bugün sahada bir taktik savaşı vardı.

"Bugünkü gibi savaşırsak Dünya
Kupası'na gidebiliriz"

Gelecek ay oynayacağımız 2 maç bizim için çok önemli. Biz Ukrayna maçından sonra oturup Dünya Kupası'na gitmek istediğimizi söyledik kendi aramızda. Bu son 2 maçta da bugünkü gibi savaşırsak bence Dünya Kupası'na gidebiliriz.

Hocamızın da söylediği gibi çok iyi hazırlanmamız lazım. Herkes kulüplerinde oynamıyor, buraya geldiklerinde 11 oynuyorlar, bu yüzden herkesin kendini hazır tutması lazım.

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