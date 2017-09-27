Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların golcüsü Cenk Tosun, "Bayağı iyi bir futbol oynadık. Özellikle ilk yarı çok iyiydik. İkinci yarı fizik gücümüz düştü, normal" diye konuştu.

Ryan Babel'in golünde müthiş bir efor sarfederek asist yapan milli golcü, pozisyonu, "İlk golde gerçekten güzel bir asist yaptım. Adamı geçip Babel'i gördüm. O da sol, yani ters ayağıyla çok güzel bir plase vuruş yaptı" dedi.

Cenk Tosun'un maç sonu açıklamaları şöyle oldu:

"İkinci maçtan da galip ayrılmayı bildik. Çok vaktimiz yoktu dinlenmeye. İkinci devrede biraz fizik gücümüz düştü. İlk yarı bayağı iyi bir futbol oynadık.

Yine de 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz. Liderliği tuttuğumuz için çok mutluyuz. Bu maçları unutup, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçını düşüneceğiz.

"Dinlenmek için çok zamanımız olmadı"

İlk golde gerçekten güzel bir asist yaptım. Adamı geçip Babel’i gördüm, o da ters ayağıyla, sol ayağıyla çok güzel plase vuruş yaptı. Performansıma gelecek olursak; takımım için çok çalıştım. İyi de oynadığımı düşünüyorum. Takım gibi fizik olarak ben de maçın sonlarında düştüm.

3 gün önce derbi oynadık. Rejenerasyon için çok zamanımız olmadı. Takım arkadaşlarımı yine de kutlamak istiyorum. Devreye kadar çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum."